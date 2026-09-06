https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/a-milli-kadin-voleybol-takimi-kupasini-aldi-1108543976.html
A Milli Kadın Voleybol Takımı kupasını aldı: Rüya takımda 4 isim Türkiye'den
A Milli Kadın Voleybol Takımı kupasını aldı: Rüya takımda 4 isim Türkiye'den
Sputnik Türkiye
Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı kupasını aldı. Şampiyonanın 'En Değerli Oyuncusu' Vargas seçildi. 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T23:25+0300
2026-09-06T23:25+0300
2026-09-06T23:33+0300
spor
filenin sultanları
melissa vargas
şampiyon
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Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'ya karşı 3-2 kazanan Filenin Sultanları altın madalyanın sahibi oldu.İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı finalin ardından kupa töreni düzenlendi.Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takımlar hazır bulundu.Organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan Türkiye'ye kupasını Roko Sikiric verdi.İkinci İtalya ile üçüncü Sırbistan'a da madalyaları törende takdim edildi.MVP'nin adı: Melissa Vargas2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi Türkiye'den Melissa Vargas oldu. Vargas, 2023 yılında elde edilen zaferin ardından da MVP seçilmişti.2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın rüya takımı belli oldu.Rüya takımda şampiyon Türkiye'den Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge, ikinci İtalya'dan Alessia Orro, Myriam Sylla, üçüncü Sırbistan'dan ise Hena Kurtagic yer aldı.Rüya takımın başantrenörü ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon başantrenörü Daniele Santarelli oldu.
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filenin sultanları, melissa vargas, şampiyon
filenin sultanları, melissa vargas, şampiyon
A Milli Kadın Voleybol Takımı kupasını aldı: Rüya takımda 4 isim Türkiye'den
23:25 06.09.2026 (güncellendi: 23:33 06.09.2026)
Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı kupasını aldı. Şampiyonanın 'En Değerli Oyuncusu' Vargas seçildi.
Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'ya karşı 3-2 kazanan Filenin Sultanları altın madalyanın sahibi oldu.
İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı finalin ardından kupa töreni düzenlendi.
Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takımlar hazır bulundu.
Organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan Türkiye'ye kupasını Roko Sikiric verdi.
İkinci İtalya ile üçüncü Sırbistan'a da madalyaları törende takdim edildi.
MVP'nin adı: Melissa Vargas
2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi Türkiye'den Melissa Vargas oldu. Vargas, 2023 yılında elde edilen zaferin ardından da MVP seçilmişti.
2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın rüya takımı belli oldu.
Rüya takımda şampiyon Türkiye'den Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge, ikinci İtalya'dan Alessia Orro, Myriam Sylla, üçüncü Sırbistan'dan ise Hena Kurtagic yer aldı.
Rüya takımın başantrenörü ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon başantrenörü Daniele Santarelli oldu.