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A Milli Kadın Voleybol Takımı kupasını aldı: Rüya takımda 4 isim Türkiye'den
A Milli Kadın Voleybol Takımı kupasını aldı: Rüya takımda 4 isim Türkiye'den
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Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı kupasını aldı. Şampiyonanın 'En Değerli Oyuncusu' Vargas seçildi. 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T23:25+0300
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filenin sultanları
melissa vargas
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Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'ya karşı 3-2 kazanan Filenin Sultanları altın madalyanın sahibi oldu.İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı finalin ardından kupa töreni düzenlendi.Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takımlar hazır bulundu.Organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan Türkiye'ye kupasını Roko Sikiric verdi.İkinci İtalya ile üçüncü Sırbistan'a da madalyaları törende takdim edildi.MVP'nin adı: Melissa Vargas2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi Türkiye'den Melissa Vargas oldu. Vargas, 2023 yılında elde edilen zaferin ardından da MVP seçilmişti.2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın rüya takımı belli oldu.Rüya takımda şampiyon Türkiye'den Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge, ikinci İtalya'dan Alessia Orro, Myriam Sylla, üçüncü Sırbistan'dan ise Hena Kurtagic yer aldı.Rüya takımın başantrenörü ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon başantrenörü Daniele Santarelli oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/filenin-sultanlari-avrupa-sampiyonu-1108542790.html
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filenin sultanları, melissa vargas, şampiyon
filenin sultanları, melissa vargas, şampiyon

A Milli Kadın Voleybol Takımı kupasını aldı: Rüya takımda 4 isim Türkiye'den

23:25 06.09.2026 (güncellendi: 23:33 06.09.2026)
© AA / Cemal YurttaşA Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
© AA / Cemal Yurttaş
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Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı kupasını aldı. Şampiyonanın 'En Değerli Oyuncusu' Vargas seçildi.
Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'ya karşı 3-2 kazanan Filenin Sultanları altın madalyanın sahibi oldu.
İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı finalin ardından kupa töreni düzenlendi.
Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takımlar hazır bulundu.
Organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan Türkiye'ye kupasını Roko Sikiric verdi.
İkinci İtalya ile üçüncü Sırbistan'a da madalyaları törende takdim edildi.

MVP'nin adı: Melissa Vargas

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi Türkiye'den Melissa Vargas oldu. Vargas, 2023 yılında elde edilen zaferin ardından da MVP seçilmişti.
2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın rüya takımı belli oldu.
Rüya takımda şampiyon Türkiye'den Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge, ikinci İtalya'dan Alessia Orro, Myriam Sylla, üçüncü Sırbistan'dan ise Hena Kurtagic yer aldı.
Rüya takımın başantrenörü ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon başantrenörü Daniele Santarelli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya’yı 3-2 yenerek şampiyon oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
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