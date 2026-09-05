https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/yunanistanin-tanagra-hava-ussunde-duzenlenen-gosteride-savas-ucagi-dustu-1108523277.html
Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü’nde düzenlenen gösteride savaş uçağı düştü
Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü’nde düzenlenen gösteride savaş uçağı düştü
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen hava gösterisi sırasında 'Phantom' tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi. 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T16:18+0300
2026-09-05T16:18+0300
2026-09-05T16:18+0300
dünya
yunanistan
uçak
kaza
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Yunan basınında yer alan haberlerde, gösteriye katılan iki kişilik Phantom tipi uçağın, henüz belirlenemeyen nedenle iniş yapmasından kısa süre önce düştüğü belirtildi.Kazanın, yüzlerce kişinin gösteriyi yakından izlediği sırada meydana geldiği kaydedilen haberlerde, uçağın pist yakınında yeniden irtifa kazanmaya çalıştığı sırada düştüğüne ilişkin bilgiler paylaşıldı.Kazanın ardından bölgede yangın çıktığı, olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.Uçaktaki pilotların durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, kazanın meydana geldiği sırada pilotların fırlatma koltuklarını kullandıklarına dair bir görüntüye rastlanmadığı aktarıldı.Yangının söndürülmesi için 85 itfaiye personeli, iki yaya müdahale ekibi ve 23 araç görevlendirildi. Havadan müdahale için ise 7 uçak ve bunlardan biri koordinasyon amacıyla kullanılmak üzere 4 helikopter görevlendirildi.Ayrıca bölgenin bugün çok yüksek yangın çıkma riski (4. kategori) altında olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/batan-tugberk-imamoglu-gemisi-720-metre-derinlikte-bulundu-carpisma-noktasinin-50-metre-yakininda-1108522754.html
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yunanistan, uçak, kaza
Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü’nde düzenlenen gösteride savaş uçağı düştü
Yunanistan'ın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen hava gösterisi sırasında 'Phantom' tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlerde, gösteriye katılan iki kişilik Phantom tipi uçağın, henüz belirlenemeyen nedenle iniş yapmasından kısa süre önce düştüğü belirtildi.
Kazanın, yüzlerce kişinin gösteriyi yakından izlediği sırada meydana geldiği kaydedilen haberlerde, uçağın pist yakınında yeniden irtifa kazanmaya çalıştığı sırada düştüğüne ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Kazanın ardından bölgede yangın çıktığı, olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.
Uçaktaki pilotların durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, kazanın meydana geldiği sırada pilotların fırlatma koltuklarını kullandıklarına dair bir görüntüye rastlanmadığı aktarıldı.
Yangının söndürülmesi için 85 itfaiye personeli, iki yaya müdahale ekibi ve 23 araç görevlendirildi. Havadan müdahale için ise 7 uçak ve bunlardan biri koordinasyon amacıyla kullanılmak üzere 4 helikopter görevlendirildi.
Ayrıca bölgenin bugün çok yüksek yangın çıkma riski (4. kategori) altında olduğu belirtildi.