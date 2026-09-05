https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/yunanistanin-tanagra-hava-ussunde-duzenlenen-gosteride-savas-ucagi-dustu-1108523277.html

Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü’nde düzenlenen gösteride savaş uçağı düştü

Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü’nde düzenlenen gösteride savaş uçağı düştü

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen hava gösterisi sırasında 'Phantom' tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi. 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T16:18+0300

2026-09-05T16:18+0300

2026-09-05T16:18+0300

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yunanistan

uçak

kaza

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Yunan basınında yer alan haberlerde, gösteriye katılan iki kişilik Phantom tipi uçağın, henüz belirlenemeyen nedenle iniş yapmasından kısa süre önce düştüğü belirtildi.Kazanın, yüzlerce kişinin gösteriyi yakından izlediği sırada meydana geldiği kaydedilen haberlerde, uçağın pist yakınında yeniden irtifa kazanmaya çalıştığı sırada düştüğüne ilişkin bilgiler paylaşıldı.Kazanın ardından bölgede yangın çıktığı, olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.Uçaktaki pilotların durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, kazanın meydana geldiği sırada pilotların fırlatma koltuklarını kullandıklarına dair bir görüntüye rastlanmadığı aktarıldı.Yangının söndürülmesi için 85 itfaiye personeli, iki yaya müdahale ekibi ve 23 araç görevlendirildi. Havadan müdahale için ise 7 uçak ve bunlardan biri koordinasyon amacıyla kullanılmak üzere 4 helikopter görevlendirildi.Ayrıca bölgenin bugün çok yüksek yangın çıkma riski (4. kategori) altında olduğu belirtildi.

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