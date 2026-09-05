https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/batan-tugberk-imamoglu-gemisi-720-metre-derinlikte-bulundu-carpisma-noktasinin-50-metre-yakininda-1108522754.html

Batan Tuğberk İmamoğlu gemisi bulundu: Denizin 720 metre derinliğinde olduğu tespit edildi

Batan Tuğberk İmamoğlu gemisi bulundu: Denizin 720 metre derinliğinde olduğu tespit edildi

Sputnik Türkiye

Silivri'de başka bir gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin konumunun çarpışma noktasının yaklaşık 50 metre yakınında olduğu belirlendi... 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T15:18+0300

2026-09-05T15:18+0300

2026-09-05T15:38+0300

türki̇ye

gemi kazası

silivri

tuğberk i̇mamoğlu gemisi

arama kurtarma

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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu isimli tankerle çarpıştıktan sonra 10 kişilik mürettabatıyla batan Tuğberk İmamoğlu gemisine yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisinin, batan "Tuğberk İmamoğlu"nun konumunu çarpışma noktasının yaklaşık 50 metre yakınında, 720 metre derinlikte tespit ettiği, geminin üzerindeki yazının ROV cihazıyla görüntülendiği öğrenildiÇalışmalar aralıksız sürüyor Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumlar yer alıyor.Çalışmalarda 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 insansız hava aracı (İHA), 1 uçak ile su altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi görev yapıyor.Kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar anlık takip ediliyor.Arama kurtarma çalışmalarını bölgede izleyen mürettebatın yakınları, İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte, batan geminin yerini tespit eden Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisine çıktı. Gemide Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ramazan Özoğul ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, Vali Gül ile mürettebatın yakınlarına bilgi verdi."550 kilometrekarelik alanda arama devam ediyor"Vali Gül, olayın ilk anından itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün koordineli şekilde arama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.Gül, "Çalışmalar neticesinde de denizin yüzeyinde yaklaşık 550 kilometrekarelik alanda arama devam ediyor. Denizin altında da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait içinde bulunduğumuz TCG Akın gemisi, batan geminin enkazını tespit etti." ifadelerini kullandı.Ailelere yürütülen tüm çalışmalarla ilgili bilgi verildiğini anlatan Gül, "Acı tabii, sadece aileler değil milletimizin de çok büyük bir acısı var. Ailelerin bundan sonraki beklentisi, 'Mürettebat içeride mi? Çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak?' Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler. Tekrardan milletimize geçmiş olsun." diye konuştu.Gül, ilgili kurumların helikopterlerle, İHA'larla ve yüzen unsurlarla çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Umudumuz şu: Acaba dışarıda biri var mı? Kurtuldular mı? Onları bulmaya çalışıyoruz. Son ana kadar umudumuzu muhafaza ediyoruz." dedi.720 metre derinlikte bulunduDeniz Kuvvetlerine ait TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisinin, batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin konumunu çarpıştığı yerin 50 metre yakınında, 720 metre derinlikte saptadığı öğrenildi.Geminin üzerindeki "Tuğberk İmamoğlu" yazısı, su altında insan eliyle ulaşılması zor ve tehlikeli yerlerde kullanılan, yüzeyden kablo aracılığıyla uzaktan kontrol edilen insansız su altı aracı ROV ile tespit edildi.Ne olmuştu?Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki "MT Alsu" tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan "Tuğberk İmamoğlu" isimli kuru yük gemisi, 2 Eylül saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmış, 10 kişilik mürettebatın bulunduğu "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemi batmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/silivri-aciklarindaki-kazada-alsu-gemi-kaptani-erarslan-ile-3-kaptan-evciman-icin-tutuklama-istendi-1108483137.html

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gemi kazası, silivri, tuğberk i̇mamoğlu gemisi, arama kurtarma