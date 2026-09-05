https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/witkoff-ve-kushner-kremline-ulasti-1108525892.html
Witkoff ve Kushner Kremlin’e ulaştı
Witkoff ve Kushner Kremlin’e ulaştı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik önerileri görüşmek üzere... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T19:27+0300
2026-09-05T19:27+0300
2026-09-05T19:27+0300
dünya
steve witkoff
jared kushner
kirill dmitriyev
ukrayna
abd
vnukovo havalimanı
kremlin
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’i taşıyan konvoy Kremlin’e giriş yaptı.Sputnik muhabirinin aktardığına göre, ABD’li heyet Vnukovo Havalimanı’nın hükümet terminalinde Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev tarafından karşılandı.Trump, Witkoff ve Kushner’in Rusya ziyaretinde Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin önerileri sunacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/trump-witkoff-ve-kushner-moskovaya-ukrayna-icin-ateskes-teklifi-goturecek-1108515303.html
ukrayna
abd
vnukovo havalimanı
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steve witkoff, jared kushner, kirill dmitriyev, ukrayna, abd, vnukovo havalimanı, kremlin, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
steve witkoff, jared kushner, kirill dmitriyev, ukrayna, abd, vnukovo havalimanı, kremlin, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
Witkoff ve Kushner Kremlin’e ulaştı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik önerileri görüşmek üzere Moskova’da Kremlin’e ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’i taşıyan konvoy Kremlin’e giriş yaptı.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, ABD’li heyet Vnukovo Havalimanı’nın hükümet terminalinde Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev tarafından karşılandı.
Trump, Witkoff ve Kushner’in Rusya ziyaretinde Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin önerileri sunacağını açıklamıştı.