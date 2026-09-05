Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/witkoff-ve-kushner-kremline-ulasti-1108525892.html
Witkoff ve Kushner Kremlin’e ulaştı
Witkoff ve Kushner Kremlin’e ulaştı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik önerileri görüşmek üzere... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T19:27+0300
2026-09-05T19:27+0300
dünya
steve witkoff
jared kushner
kirill dmitriyev
ukrayna
abd
vnukovo havalimanı
kremlin
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102018220_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7092f1cc58e2ddf2b3662fc7a3a386a8.jpg
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’i taşıyan konvoy Kremlin’e giriş yaptı.Sputnik muhabirinin aktardığına göre, ABD’li heyet Vnukovo Havalimanı’nın hükümet terminalinde Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev tarafından karşılandı.Trump, Witkoff ve Kushner’in Rusya ziyaretinde Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin önerileri sunacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/trump-witkoff-ve-kushner-moskovaya-ukrayna-icin-ateskes-teklifi-goturecek-1108515303.html
ukrayna
abd
vnukovo havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102018220_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6727558155ca9e1b988ec669848227e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
steve witkoff, jared kushner, kirill dmitriyev, ukrayna, abd, vnukovo havalimanı, kremlin, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
steve witkoff, jared kushner, kirill dmitriyev, ukrayna, abd, vnukovo havalimanı, kremlin, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

Witkoff ve Kushner Kremlin’e ulaştı

19:27 05.09.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Multimedya arşivine gidinU.S. President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner, Russian Direct Investment Fund CEO - Special Presidential Representative for Investment and Economic Cooperation with Foreign Countries Kirill Dmitriev and U.S. Special Envoy Steve Witkoff wait before a meeting with Russian President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow, Russia.
U.S. President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner, Russian Direct Investment Fund CEO - Special Presidential Representative for Investment and Economic Cooperation with Foreign Countries Kirill Dmitriev and U.S. Special Envoy Steve Witkoff wait before a meeting with Russian President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow, Russia. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik önerileri görüşmek üzere Moskova’da Kremlin’e ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’i taşıyan konvoy Kremlin’e giriş yaptı.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, ABD’li heyet Vnukovo Havalimanı’nın hükümet terminalinde Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev tarafından karşılandı.
Trump, Witkoff ve Kushner’in Rusya ziyaretinde Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin önerileri sunacağını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
DÜNYA
Trump: Witkoff ve Kushner, Moskova’ya Ukrayna için ateşkes teklifi götürecek
Dün, 22:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала