https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/uskudar-baskanvekili-secimi-ertelendi-1108520036.html
Üsküdar Başkanvekili seçimi ertelendi
Üsküdar Başkanvekili seçimi ertelendi
Sputnik Türkiye
Üsküdar Başkanvekili seçimi ertelendi 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T10:33+0300
2026-09-05T10:33+0300
2026-09-05T10:45+0300
türki̇ye
üsküdar belediyesi
seçim
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Üsküdar Başkanvekili seçimi ertelendi. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen seçim 8 Eylül salı günü yapılacak. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmış yerine, 5 Ağustos 2026'da belediye meclisinde yapılan oylamada CHP'li Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçilmiş, AK Parti'nin itirazı üzerine seçim iptal edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/uskudar-belediyesinde-secim-oncesi-transfer-4-chpli-meclis-uyesi-ak-partiye-gecti-1108486129.html
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üsküdar belediyesi, seçim
üsküdar belediyesi, seçim
Üsküdar Başkanvekili seçimi ertelendi
10:33 05.09.2026 (güncellendi: 10:45 05.09.2026)
Üsküdar Başkanvekili seçimi ertelendi
Üsküdar Başkanvekili seçimi ertelendi. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen seçim 8 Eylül salı günü yapılacak.
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmış yerine, 5 Ağustos 2026'da belediye meclisinde yapılan oylamada CHP'li Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçilmiş, AK Parti'nin itirazı üzerine seçim iptal edilmişti.