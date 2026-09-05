https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/uskudar-baskanvekili-secimi-ertelendi-1108520036.html

Üsküdar Başkanvekili seçimi ertelendi

Üsküdar Başkanvekili seçimi ertelendi

Sputnik Türkiye

Üsküdar Başkanvekili seçimi ertelendi 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T10:33+0300

2026-09-05T10:33+0300

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türki̇ye

üsküdar belediyesi

seçim

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Üsküdar Başkanvekili seçimi ertelendi. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen seçim 8 Eylül salı günü yapılacak. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmış yerine, 5 Ağustos 2026'da belediye meclisinde yapılan oylamada CHP'li Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçilmiş, AK Parti'nin itirazı üzerine seçim iptal edilmişti.

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üsküdar belediyesi, seçim