https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/ukrayna-bassavcilik-ofisinde-arama-bir-yetkilinin-kasasinda-yuklu-nakit-bulundu-1108525022.html
Ukrayna Başsavcılık Ofisi’nde arama: Bir yetkilinin kasasında yüklü nakit bulundu
Ukrayna Başsavcılık Ofisi’nde arama: Bir yetkilinin kasasında yüklü nakit bulundu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın yolsuzlukla mücadele kurumları, Başsavcılık Ofisi’nde yürütülen soruşturma kapsamında bir birim yöneticisinin kasasında yüklü miktarda nakit para... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T18:23+0300
2026-09-05T18:23+0300
2026-09-05T18:23+0300
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ukrayna
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Ukrayna Başsavcılık Ofisi, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) dedektiflerinin gece yarısı Başsavcı Ruslan Kravçenko’nun kullandığı resmi çalışma alanlarında arama yaptığını açıkladı.Açıklamada, Kravçenko’nun birinci yardımcısı Mariya Vdoviçenko ile bazı diğer çalışanların ofislerinde de arama yapıldığı belirtildi. Başsavcılık Ofisi, NABU’nun aramalar sırasında NABU ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) çalışanlarını ilgilendiren hassas soruşturma dosyalarına erişmiş olabileceğini ileri sürdü. Kurum, NABU’nun yetkisini aşıp aşmadığının inceleneceğini duyurdu.Öte yandan SAP, Başsavcılık Ofisi’ndeki bir birim yöneticisinin ofisinde yapılan aramada, nakit parayla dolu bir kasa ele geçirildiğini bildirdi.NABU ve SAP, “Kartaca” operasyonu kapsamında Başsavcılık Ofisi’nde görevli bir yetkilinin liderlik ettiği öne sürülen suç örgütünü soruşturuyor. Örgütün, dolandırıcılık amaçlı çağrı merkezlerine koruma sağladığı ve mal varlığı aklama faaliyetlerine karıştığı iddia ediliyor.Ukrayna basınında yer alan haberlere göre soruşturma çerçevesinde Başsavcılık Ofisi Siber Departmanı Başkanı Sergey Kropiva gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ukraynanin-dis-devlet-borcu-ozel-askeri-harekatin-basindan-bu-yana-45-kat-artti-1108512518.html
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ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), ukrayna başsavcılığı, soruşturma
ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), ukrayna başsavcılığı, soruşturma
Ukrayna Başsavcılık Ofisi’nde arama: Bir yetkilinin kasasında yüklü nakit bulundu
Ukrayna’nın yolsuzlukla mücadele kurumları, Başsavcılık Ofisi’nde yürütülen soruşturma kapsamında bir birim yöneticisinin kasasında yüklü miktarda nakit para bulunduğunu duyurdu.
Ukrayna Başsavcılık Ofisi, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) dedektiflerinin gece yarısı Başsavcı Ruslan Kravçenko’nun kullandığı resmi çalışma alanlarında arama yaptığını açıkladı.
Açıklamada, Kravçenko’nun birinci yardımcısı Mariya Vdoviçenko ile bazı diğer çalışanların ofislerinde de arama yapıldığı belirtildi. Başsavcılık Ofisi, NABU’nun aramalar sırasında NABU ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) çalışanlarını ilgilendiren hassas soruşturma dosyalarına erişmiş olabileceğini ileri sürdü. Kurum, NABU’nun yetkisini aşıp aşmadığının inceleneceğini duyurdu.
Öte yandan SAP, Başsavcılık Ofisi’ndeki bir birim yöneticisinin ofisinde yapılan aramada, nakit parayla dolu bir kasa ele geçirildiğini bildirdi.
NABU ve SAP, “Kartaca” operasyonu kapsamında Başsavcılık Ofisi’nde görevli bir yetkilinin liderlik ettiği öne sürülen suç örgütünü soruşturuyor. Örgütün, dolandırıcılık amaçlı çağrı merkezlerine koruma sağladığı ve mal varlığı aklama faaliyetlerine karıştığı iddia ediliyor.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre soruşturma çerçevesinde Başsavcılık Ofisi Siber Departmanı Başkanı Sergey Kropiva gözaltına alındı.