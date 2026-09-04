https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ukraynanin-dis-devlet-borcu-ozel-askeri-harekatin-basindan-bu-yana-45-kat-artti-1108512518.html

Ukrayna’nın dış devlet borcu, özel askeri harekatın başından bu yana 4.5 kat arttı

Ukrayna’nın dış devlet borcu, özel askeri harekatın başından bu yana 4.5 kat arttı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Maliye Bakanlığı verilerine göre ülkenin dış devlet borcu, Temmuz 2026 itibarıyla 7.5 trilyon grivnaya (yaklaşık 167.8 milyar dolar) ulaştı. Bu tutar... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T19:04+0300

2026-09-04T19:04+0300

2026-09-04T19:04+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

kiev

dış borçlanma

maliye bakanlığı

kamu borcu

finansman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1b/1108297018_0:44:1180:708_1920x0_80_0_0_c79da48aad7b859e3da5291967bffe1d.png

Sputnik’in Ukrayna Maliye Bakanlığı istatistiklerinden yola çıkarak yaptığı hesaplamalara göre, ülkenin dış devlet borcu 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 7 trilyon 497.5 milyar grivna seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar, yaklaşık 167.76 milyar dolara karşılık geliyor.Ukrayna’nın dış devlet borcu Ocak 2022 sonunda 1 trilyon 634.82 milyar grivna düzeyindeydi. Bakanlığın yayınladığı son rapora göre söz konusu borç, bu yılın temmuz ayı sonu itibarıyla 4.58 katına çıkmış oldu.Dış kaynaklı kredilerin toplam devlet borcu içindeki payı ise yüzde 78.3’e yükseldi. Bu oran, Şubat 2022’de yüzde 59.5 seviyesindeydi.Ukrayna’nın kamu borcunun ağustos ayında tarihi en yüksek seviyesine ulaştığı bildirilmişti. Kiev yönetimi, bütçe açığını büyük ölçüde dış finansman yoluyla kapatmaya çalışıyor.Diğer yandan, Batılı ülkelerde yeni yardım paketlerine ilişkin karar süreçlerinin uzun müzakerelere sahne olduğu ve Ukrayna’nın ortaklarının, Kiev’e kendi finansman kaynaklarını artırması yönünde giderek daha fazla çağrıda bulunduğu belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/eski-urdunlu-bakandan-eef-degerlendirmesi-rusya-askeri-gucunu-artirirken-ekonomik-buyumeyi-de-1108499480.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, kiev, dış borçlanma, maliye bakanlığı, kamu borcu, finansman