https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ukraynanin-dis-devlet-borcu-ozel-askeri-harekatin-basindan-bu-yana-45-kat-artti-1108512518.html
Ukrayna’nın dış devlet borcu, özel askeri harekatın başından bu yana 4.5 kat arttı
Ukrayna’nın dış devlet borcu, özel askeri harekatın başından bu yana 4.5 kat arttı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Maliye Bakanlığı verilerine göre ülkenin dış devlet borcu, Temmuz 2026 itibarıyla 7.5 trilyon grivnaya (yaklaşık 167.8 milyar dolar) ulaştı. Bu tutar... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T19:04+0300
2026-09-04T19:04+0300
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Sputnik’in Ukrayna Maliye Bakanlığı istatistiklerinden yola çıkarak yaptığı hesaplamalara göre, ülkenin dış devlet borcu 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 7 trilyon 497.5 milyar grivna seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar, yaklaşık 167.76 milyar dolara karşılık geliyor.Ukrayna’nın dış devlet borcu Ocak 2022 sonunda 1 trilyon 634.82 milyar grivna düzeyindeydi. Bakanlığın yayınladığı son rapora göre söz konusu borç, bu yılın temmuz ayı sonu itibarıyla 4.58 katına çıkmış oldu.Dış kaynaklı kredilerin toplam devlet borcu içindeki payı ise yüzde 78.3’e yükseldi. Bu oran, Şubat 2022’de yüzde 59.5 seviyesindeydi.Ukrayna’nın kamu borcunun ağustos ayında tarihi en yüksek seviyesine ulaştığı bildirilmişti. Kiev yönetimi, bütçe açığını büyük ölçüde dış finansman yoluyla kapatmaya çalışıyor.Diğer yandan, Batılı ülkelerde yeni yardım paketlerine ilişkin karar süreçlerinin uzun müzakerelere sahne olduğu ve Ukrayna’nın ortaklarının, Kiev’e kendi finansman kaynaklarını artırması yönünde giderek daha fazla çağrıda bulunduğu belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/eski-urdunlu-bakandan-eef-degerlendirmesi-rusya-askeri-gucunu-artirirken-ekonomik-buyumeyi-de-1108499480.html
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ukrayna, kiev, dış borçlanma, maliye bakanlığı, kamu borcu, finansman
ukrayna, kiev, dış borçlanma, maliye bakanlığı, kamu borcu, finansman
Ukrayna’nın dış devlet borcu, özel askeri harekatın başından bu yana 4.5 kat arttı
Ukrayna Maliye Bakanlığı verilerine göre ülkenin dış devlet borcu, Temmuz 2026 itibarıyla 7.5 trilyon grivnaya (yaklaşık 167.8 milyar dolar) ulaştı. Bu tutar, Ocak 2022’ye kıyasla 4.58 katlık bir artışa işaret ediyor.
Sputnik’in Ukrayna Maliye Bakanlığı istatistiklerinden yola çıkarak yaptığı hesaplamalara göre, ülkenin dış devlet borcu 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 7 trilyon 497.5 milyar grivna seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar, yaklaşık 167.76 milyar dolara karşılık geliyor.
Ukrayna’nın dış devlet borcu Ocak 2022 sonunda 1 trilyon 634.82 milyar grivna düzeyindeydi. Bakanlığın yayınladığı son rapora göre söz konusu borç, bu yılın temmuz ayı sonu itibarıyla 4.58 katına çıkmış oldu.
Dış kaynaklı kredilerin toplam devlet borcu içindeki payı ise yüzde 78.3’e yükseldi. Bu oran, Şubat 2022’de yüzde 59.5 seviyesindeydi.
Ukrayna’nın kamu borcunun ağustos ayında tarihi en yüksek seviyesine ulaştığı bildirilmişti. Kiev yönetimi, bütçe açığını büyük ölçüde dış finansman yoluyla kapatmaya çalışıyor.
Diğer yandan, Batılı ülkelerde yeni yardım paketlerine ilişkin karar süreçlerinin uzun müzakerelere sahne olduğu ve Ukrayna’nın ortaklarının, Kiev’e kendi finansman kaynaklarını artırması yönünde giderek daha fazla çağrıda bulunduğu belirtiliyor.