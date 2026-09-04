Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ukraynanin-dis-devlet-borcu-ozel-askeri-harekatin-basindan-bu-yana-45-kat-artti-1108512518.html
Ukrayna’nın dış devlet borcu, özel askeri harekatın başından bu yana 4.5 kat arttı
Ukrayna’nın dış devlet borcu, özel askeri harekatın başından bu yana 4.5 kat arttı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Maliye Bakanlığı verilerine göre ülkenin dış devlet borcu, Temmuz 2026 itibarıyla 7.5 trilyon grivnaya (yaklaşık 167.8 milyar dolar) ulaştı. Bu tutar... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T19:04+0300
2026-09-04T19:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
dış borçlanma
maliye bakanlığı
kamu borcu
finansman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1b/1108297018_0:44:1180:708_1920x0_80_0_0_c79da48aad7b859e3da5291967bffe1d.png
Sputnik’in Ukrayna Maliye Bakanlığı istatistiklerinden yola çıkarak yaptığı hesaplamalara göre, ülkenin dış devlet borcu 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 7 trilyon 497.5 milyar grivna seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar, yaklaşık 167.76 milyar dolara karşılık geliyor.Ukrayna’nın dış devlet borcu Ocak 2022 sonunda 1 trilyon 634.82 milyar grivna düzeyindeydi. Bakanlığın yayınladığı son rapora göre söz konusu borç, bu yılın temmuz ayı sonu itibarıyla 4.58 katına çıkmış oldu.Dış kaynaklı kredilerin toplam devlet borcu içindeki payı ise yüzde 78.3’e yükseldi. Bu oran, Şubat 2022’de yüzde 59.5 seviyesindeydi.Ukrayna’nın kamu borcunun ağustos ayında tarihi en yüksek seviyesine ulaştığı bildirilmişti. Kiev yönetimi, bütçe açığını büyük ölçüde dış finansman yoluyla kapatmaya çalışıyor.Diğer yandan, Batılı ülkelerde yeni yardım paketlerine ilişkin karar süreçlerinin uzun müzakerelere sahne olduğu ve Ukrayna’nın ortaklarının, Kiev’e kendi finansman kaynaklarını artırması yönünde giderek daha fazla çağrıda bulunduğu belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/eski-urdunlu-bakandan-eef-degerlendirmesi-rusya-askeri-gucunu-artirirken-ekonomik-buyumeyi-de-1108499480.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1b/1108297018_90:0:1090:750_1920x0_80_0_0_bd8fe4b64686469a77cbcb0fb4de84ee.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, kiev, dış borçlanma, maliye bakanlığı, kamu borcu, finansman
ukrayna, kiev, dış borçlanma, maliye bakanlığı, kamu borcu, finansman

Ukrayna’nın dış devlet borcu, özel askeri harekatın başından bu yana 4.5 kat arttı

19:04 04.09.2026
© Sputnik / Александр ДемьянчукABD ve Ukrayna para birimleri
ABD ve Ukrayna para birimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© Sputnik / Александр Демьянчук
Abone ol
Ukrayna Maliye Bakanlığı verilerine göre ülkenin dış devlet borcu, Temmuz 2026 itibarıyla 7.5 trilyon grivnaya (yaklaşık 167.8 milyar dolar) ulaştı. Bu tutar, Ocak 2022’ye kıyasla 4.58 katlık bir artışa işaret ediyor.
Sputnik’in Ukrayna Maliye Bakanlığı istatistiklerinden yola çıkarak yaptığı hesaplamalara göre, ülkenin dış devlet borcu 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 7 trilyon 497.5 milyar grivna seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar, yaklaşık 167.76 milyar dolara karşılık geliyor.
Ukrayna’nın dış devlet borcu Ocak 2022 sonunda 1 trilyon 634.82 milyar grivna düzeyindeydi. Bakanlığın yayınladığı son rapora göre söz konusu borç, bu yılın temmuz ayı sonu itibarıyla 4.58 katına çıkmış oldu.
Dış kaynaklı kredilerin toplam devlet borcu içindeki payı ise yüzde 78.3’e yükseldi. Bu oran, Şubat 2022’de yüzde 59.5 seviyesindeydi.
Ukrayna’nın kamu borcunun ağustos ayında tarihi en yüksek seviyesine ulaştığı bildirilmişti. Kiev yönetimi, bütçe açığını büyük ölçüde dış finansman yoluyla kapatmaya çalışıyor.
Diğer yandan, Batılı ülkelerde yeni yardım paketlerine ilişkin karar süreçlerinin uzun müzakerelere sahne olduğu ve Ukrayna’nın ortaklarının, Kiev’e kendi finansman kaynaklarını artırması yönünde giderek daha fazla çağrıda bulunduğu belirtiliyor.
Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
DÜNYA
Eski Ürdünlü bakandan EEF değerlendirmesi: ‘Rusya askeri gücünü artırırken ekonomik büyümeyi de sürdürüyor’
13:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала