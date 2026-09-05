https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/trump-hurmuz-bogazini-kontrol-ediyoruz-ve-bogazda-herhangi-bir-mayin-yok-1108516248.html

Trump: Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz ve boğazda herhangi bir mayın yok

Trump: Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz ve boğazda herhangi bir mayın yok

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Ras al-Fas Dağı'nın yakında hedef alınabileceğini belirtirken, Hürmüz Boğazı'nın kontrol altında olduğunu savundu. 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T00:00+0300

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2026-09-05T00:00+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

şi cinping

i̇ran

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden çatışmaya ilişkin Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.Trump, İran'a yönelik operasyonlara ilişkin, "İran'ın tüm hareketlerini biliyoruz ve ona güçlü darbeler yöneltiyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca, İran'daki Ras al-Fas Dağı'nın yakında vurulabileceğini söyledi.'Şu anda savaşmıyoruz'Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Trump, "Şu anda savaşmıyoruz, Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz ve boğazda herhangi bir mayın yok" dedi.Trump, İran ile süren çatışmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin ise kesin bir tarih vermekten kaçındı.ABD Başkanı, Amerikalıların çatışmaların ne zaman sona ermesini bekleyebileceğinin sorulması üzerine, "Bilmiyorum. Size söyleyemem" yanıtını verdi.Şi Cinping için devlet yemeği düzenlenecekTrump ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Washington ziyaretine ilişkin de açıklama yaptı. ABD Başkanı, Şi Cinping'in 24 Eylül'de Washington'a geleceğini ve onuruna bir devlet yemeği verileceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/trump-witkoff-ve-kushner-moskovaya-ukrayna-icin-ateskes-teklifi-goturecek-1108515303.html

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