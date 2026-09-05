https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/super-ligde-transfer-donemi-kapandi-1108516537.html

Süper Lig'de transfer dönemi kapandı

Süper Lig'de transfer dönemi kapandı

Sputnik Türkiye

Futbolda Türkiye için 2026-27 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. 05.09.2026, Sputnik Türkiye

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spor

süper lig

türkiye futbol federasyonu (tff)

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futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen takvime göre 22 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi, gece yarısı itibarıyla tamamlandı.Kulüplerin kadrolarını güçlendirebileceği ikinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayacak ve 5 Şubat 2027'de sona erecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/metin-ozturk-belli-ki-galatasarayin-sampiyonlugu-engellenmeye-calisilacak-1108516389.html

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süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu