https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/super-ligde-transfer-donemi-kapandi-1108516537.html
Süper Lig'de transfer dönemi kapandı
Süper Lig'de transfer dönemi kapandı
Sputnik Türkiye
Futbolda Türkiye için 2026-27 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T00:36+0300
2026-09-05T00:36+0300
2026-09-05T00:37+0300
spor
süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen takvime göre 22 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi, gece yarısı itibarıyla tamamlandı.Kulüplerin kadrolarını güçlendirebileceği ikinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayacak ve 5 Şubat 2027'de sona erecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/metin-ozturk-belli-ki-galatasarayin-sampiyonlugu-engellenmeye-calisilacak-1108516389.html
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süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Süper Lig'de transfer dönemi kapandı
00:36 05.09.2026 (güncellendi: 00:37 05.09.2026)
Futbolda Türkiye için 2026-27 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen takvime göre 22 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi, gece yarısı itibarıyla tamamlandı.
Kulüplerin kadrolarını güçlendirebileceği ikinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayacak ve 5 Şubat 2027'de sona erecek.