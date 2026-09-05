https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/metin-ozturk-belli-ki-galatasarayin-sampiyonlugu-engellenmeye-calisilacak-1108516389.html

Metin Öztürk: Belli ki Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak

Metin Öztürk: Belli ki Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray’ın şampiyonluk mücadelesinin engellenmeye çalışılacağını savunarak, sarı-kırmızılı ekibin sezon... 05.09.2026, Sputnik Türkiye

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spor

metin öztürk

galatasaray

i̇stanbul başakşehir

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı takımın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Öztürk, "Daha ligin çok başındayız. Liderliğimiz devam ediyor. Şimdi önemli bir Avrupa sınavının önündeyiz. Biz zaten son 2-3 haftadır bu sezonun çok zor geçeceğini gördük. Önce şu anki hakemden bahsedeyim. Daha bir hazırlık maçında hocamızı sindirmek için durduk yere kırmızı kart gösterdi. Ne oluyor? Geçenlerde bir rakibimizin yöneticisi federasyonun içinden geçti. Haklı veya haksız. Herkesin başına geliyor. Önce 15 gün hak mahrumiyeti verdiler. Ondan sonra bilmem 2 milyon 500 bin lira para cezası uyguladılar. Ondan sonra 'Pardon ya, biz sana bunu yanlışlıkla vermişiz' deyip kaldırdılar. Ümit ediyorum ki bana da aynısını yaparlar." dedi.'Güldürmeyin, böyle penaltı mı olur?'Öztürk, "Victor Osimhen'in attığı gole bakın. VAR gol olduğunu söyledi de öyle verdi. Bunun VAR'lık neyi var? Hakem görecek, verecek. Penaltıya da gelelim. Güldürmeyin, böyle penaltı mı olur? O zaman her maç 8 tane penaltı olur. Attığımız golde bir ofsayt çizgisini çizmeyi beceremiyorlar. Yanlış adamdan ofsayt çizgisi çizdiler. Yazık değil mi? Bu emeğe, bu yatırıma yazık değil mi? Orta hakemle yan hakem anlaşamıyor. Yan hakemin 3 metre önündeki faul, dünyanın her yerinde faul. Görmüyor. Onun verdiğini öbürü kabul etmiyor. Belli ki Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak. Ne yaparsanız yapın, Galatasaray alnının akıyla, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla yine şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.'Bize gelen yabancı VAR hakemleri kimler?'Öztürk, "Bize gelen yabancı VAR hakemleri kimler? Orada tutmayan adamları buraya gönderiyorlar. Zaten iyi olan hakemler, orada maça çıkıyor. İyi olmayanları buraya gönderiyorlar. Bu Galatasaray'ın lehine veya aleyhine diye söylemiyorum. Bu maalesef bizim hastalığımız. Federasyon bir gün 'Yabancı VAR gelmeyecek, hakemlere güveniyoruz' diyor, bir gün 'Güvenmiyoruz' diyor herhalde. Çünkü yabancı VAR getiriyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/osimhen-sakatlandi-galatasaray-3-golle-kazandi-1108515167.html

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metin öztürk, galatasaray, i̇stanbul başakşehir, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff)