https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/turk-deniz-kuvvetleri-ve-somali-ordusu-korsanlarin-kacirdigi-gemiyi-kurtardi-4-tekne-imha-edildi-14-1108340334.html
Türk Deniz Kuvvetleri ve Somali ordusu, korsanların kaçırdığı gemiyi kurtardı: 4 tekne imha edildi, 14 korsan öldürüldü
Türk Deniz Kuvvetleri ve Somali ordusu, korsanların kaçırdığı gemiyi kurtardı: 4 tekne imha edildi, 14 korsan öldürüldü
Sputnik Türkiye
Somali Savunma Bakanlığı, 10 gün süren operasyonda korsanların kullandığı 4 teknenin imha edildiğini ve 14 korsanın öldürüldüğünü açıkladı. Operasyon... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-29T19:07+0300
savunma
türkiye
somali
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Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri (SNAF), Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 'MV LATUF' adlı yük gemisini ortak operasyonla kurtardı.Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Nugaal bölgesine bağlı Eyl ilçesinin Jifle açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan MV LATUF'a yönelik operasyonun 10 gün sürdüğü kaydedildi.Operasyonda korsanların kullandığı 4 teknenin imha edildiği ve 14 korsanın öldüğü aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin sürdürdüğü baskı sonucu geriye kalan korsanların gemiyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.Açıklamada, güvenlik güçlerinin MV LATUF'un kontrolünü tamamen ele geçirdiği ve geminin güvenli şekilde seyrine yeniden başladığı bildirildi.Operasyonun, Somali ile Türkiye arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın Somali kıyılarının korunması, deniz güvenliğinin sağlanması ve korsanlıkla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirdiği vurgulandı.Korsanlığın, ağır cezalar gerektiren ciddi bir suç olduğunun altı çizilen açıklamada, "Bakanlık, bu eylemlere karışanları, destekçilerini ve bu tür eylemleri destekleyen veya göz yuman herkesi hesap verecekleri ve adalet önüne çıkarılacakları konusunda uyarıyor" ifade edildi.Somali Savunma Bakanlığı, operasyondaki işbirliklerinden dolayı Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerini takdir ederek ülkenin kıyıları ve kara sularının korunması, korsanlıkla mücadele ve deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması konusundaki kararlılığını yineledi.
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Türk Deniz Kuvvetleri ve Somali ordusu, korsanların kaçırdığı gemiyi kurtardı: 4 tekne imha edildi, 14 korsan öldürüldü
Somali Savunma Bakanlığı, 10 gün süren operasyonda korsanların kullandığı 4 teknenin imha edildiğini ve 14 korsanın öldürüldüğünü açıkladı. Operasyon kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri ve Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri, Somali açıklarında kaçırılan 'MV LATUF' adlı yük gemisini ortak operasyonla kurtardı.
Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri (SNAF), Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 'MV LATUF' adlı yük gemisini ortak operasyonla kurtardı.
Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Nugaal bölgesine bağlı Eyl ilçesinin Jifle açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan MV LATUF'a yönelik operasyonun 10 gün sürdüğü kaydedildi.
Operasyonda korsanların kullandığı 4 teknenin imha edildiği ve 14 korsanın öldüğü aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin sürdürdüğü baskı sonucu geriye kalan korsanların gemiyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin MV LATUF'un kontrolünü tamamen ele geçirdiği ve geminin güvenli şekilde seyrine yeniden başladığı bildirildi.
Operasyonun, Somali ile Türkiye arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın Somali kıyılarının korunması, deniz güvenliğinin sağlanması ve korsanlıkla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirdiği vurgulandı.
Korsanlığın, ağır cezalar gerektiren ciddi bir suç olduğunun altı çizilen açıklamada, "Bakanlık, bu eylemlere karışanları, destekçilerini ve bu tür eylemleri destekleyen veya göz yuman herkesi hesap verecekleri ve adalet önüne çıkarılacakları konusunda uyarıyor" ifade edildi.
Somali Savunma Bakanlığı, operasyondaki işbirliklerinden dolayı Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerini takdir ederek ülkenin kıyıları ve kara sularının korunması, korsanlıkla mücadele ve deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması konusundaki kararlılığını yineledi.