https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/iran-silahli-kuvvetlerinden-abdye-uyari-sonraki-saldirilar-daha-siddetli-olacak--1108527200.html
İran Silahlı Kuvvetleri'nden ABD'ye uyarı: 'Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak'
İran Silahlı Kuvvetleri'nden ABD'ye uyarı: 'Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak'
Sputnik Türkiye
İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay Zülfikari, ABD'yi 'sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı'... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-05T21:17+0300
2026-09-05T21:20+0300
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İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik saldırılara devam etmesi halinde ABD'nin bölgedeki askeri gemilerini hedef almaya devam edeceklerini belirtti.Zülfikari, "Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/centcom-duyurdu-irana-ait-3-ham-petrol-tankerine-saldiri-duzenlendi-1108524150.html
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İran Silahlı Kuvvetleri'nden ABD'ye uyarı: 'Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak'
21:17 05.09.2026 (güncellendi: 21:20 05.09.2026)
İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay Zülfikari, ABD'yi 'sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı' konusunda uyardı.
İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik saldırılara devam etmesi halinde ABD'nin bölgedeki askeri gemilerini hedef almaya devam edeceklerini belirtti.
Zülfikari, "Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak" ifadesini kullandı.