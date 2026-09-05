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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/iran-silahli-kuvvetlerinden-abdye-uyari-sonraki-saldirilar-daha-siddetli-olacak--1108527200.html
İran Silahlı Kuvvetleri'nden ABD'ye uyarı: 'Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak'
İran Silahlı Kuvvetleri'nden ABD'ye uyarı: 'Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak'
Sputnik Türkiye
İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay Zülfikari, ABD'yi 'sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı'... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T21:17+0300
2026-09-05T21:20+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
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İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik saldırılara devam etmesi halinde ABD'nin bölgedeki askeri gemilerini hedef almaya devam edeceklerini belirtti.Zülfikari, "Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/centcom-duyurdu-irana-ait-3-ham-petrol-tankerine-saldiri-duzenlendi-1108524150.html
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i̇ran, abd
i̇ran, abd

İran Silahlı Kuvvetleri'nden ABD'ye uyarı: 'Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak'

21:17 05.09.2026 (güncellendi: 21:20 05.09.2026)
© FotoğrafAvrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu
Avrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
© Fotoğraf
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İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay Zülfikari, ABD'yi 'sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı' konusunda uyardı.
İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik saldırılara devam etmesi halinde ABD'nin bölgedeki askeri gemilerini hedef almaya devam edeceklerini belirtti.
Zülfikari, "Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak" ifadesini kullandı.
CENTCOM, İran'a yeni saldırıları bu fotoğraflarla duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
CENTCOM duyurdu: 'İran'a ait 3 ham petrol tankerine saldırı düzenlendi'
16:48
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