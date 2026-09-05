https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/sayistay-bassavciligina-yeni-atama-1108516638.html
Sayıştay Başsavcılığına yeni atama
Sayıştay Başsavcılığına yeni atama
Sputnik Türkiye
Sayıştay Başsavcılığı görevine Sayıştay Savcısı Recep Çevik getirildi. 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T00:53+0300
2026-09-05T00:53+0300
2026-09-05T00:53+0300
türki̇ye
sayıştay
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
atama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Recep Çevik, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri kapsamında Sayıştay Başsavcısı olarak görevlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/yeni-atama-kararlari-ulastirma-ve-altyapi-bakan-yardimcisi-degisti-1106992593.html
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sayıştay, resmi gazete, recep tayyip erdoğan, atama
sayıştay, resmi gazete, recep tayyip erdoğan, atama
Sayıştay Başsavcılığına yeni atama
Sayıştay Başsavcılığı görevine Sayıştay Savcısı Recep Çevik getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Recep Çevik, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri kapsamında Sayıştay Başsavcısı olarak görevlendirildi.