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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/sayistay-bassavciligina-yeni-atama-1108516638.html
Sayıştay Başsavcılığına yeni atama
Sayıştay Başsavcılığına yeni atama
Sputnik Türkiye
Sayıştay Başsavcılığı görevine Sayıştay Savcısı Recep Çevik getirildi. 05.09.2026, Sputnik Türkiye
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sayıştay
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Recep Çevik, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri kapsamında Sayıştay Başsavcısı olarak görevlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/yeni-atama-kararlari-ulastirma-ve-altyapi-bakan-yardimcisi-degisti-1106992593.html
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sayıştay, resmi gazete, recep tayyip erdoğan, atama
sayıştay, resmi gazete, recep tayyip erdoğan, atama

Sayıştay Başsavcılığına yeni atama

00:53 05.09.2026
© AAAtama
Atama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
© AA
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Sayıştay Başsavcılığı görevine Sayıştay Savcısı Recep Çevik getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Recep Çevik, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri kapsamında Sayıştay Başsavcısı olarak görevlendirildi.
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