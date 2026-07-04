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Yeni atama kararları: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı değişti
Yeni atama kararları: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı değişti
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, Ahmet Hamdi Atalay Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Kararla birlikte Ömer Fatih Sayan... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T02:14+0300
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resmi gazete
ahmet hamdi atalay
ulaştırma ve altyapı bakanlığı ulaştırma hizmetleri düzenleme genel müdürlüğü
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları doğrultusunda, Ahmet Hamdi Atalay, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.Aynı karar kapsamında, görevinden ayrılan Ömer Fatih Sayan ile enerji sektöründe farklı görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliğine getirildi.Ahmet Hamdi Atalay kimdir?Ahmet Hamdi Atalay, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ise Gazi Üniversitesinde siber güvenlik alanında tamamladı.Kariyeri boyunca kamu ve savunma sanayisinde önemli görevler üstlenen Atalay, 2004-2009 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Üst Kurul Üyesi olarak görev yaptı. 2015-2020 döneminde HAVELSAN AŞ Genel Müdürü olarak çalışan Atalay, daha sonra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Danışmanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Bakan Müşavirliği görevlerini yürüttü.Atalay, 26 Eylül 2024 tarihinden bu yana TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
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resmi gazete, ahmet hamdi atalay, ulaştırma ve altyapı bakanlığı ulaştırma hizmetleri düzenleme genel müdürlüğü
resmi gazete, ahmet hamdi atalay, ulaştırma ve altyapı bakanlığı ulaştırma hizmetleri düzenleme genel müdürlüğü

Yeni atama kararları: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı değişti

02:14 04.07.2026
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, Ahmet Hamdi Atalay Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Kararla birlikte Ömer Fatih Sayan ve Ahmet Çağrı Çiçek de EPDK Kurulu üyeliğine atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları doğrultusunda, Ahmet Hamdi Atalay, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.
Aynı karar kapsamında, görevinden ayrılan Ömer Fatih Sayan ile enerji sektöründe farklı görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliğine getirildi.

Ahmet Hamdi Atalay kimdir?

Ahmet Hamdi Atalay, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ise Gazi Üniversitesinde siber güvenlik alanında tamamladı.
Kariyeri boyunca kamu ve savunma sanayisinde önemli görevler üstlenen Atalay, 2004-2009 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Üst Kurul Üyesi olarak görev yaptı. 2015-2020 döneminde HAVELSAN AŞ Genel Müdürü olarak çalışan Atalay, daha sonra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Danışmanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Bakan Müşavirliği görevlerini yürüttü.
Atalay, 26 Eylül 2024 tarihinden bu yana TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
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