https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/sarkici-tugba-ekincinin-de-aralarinda-oldugu-5-supheli-mustehcen-paylasim-iddiasiyla-gozaltina-1108525385.html

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli 'müstehcen paylaşım' iddiasıyla gözaltına alındı

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli 'müstehcen paylaşım' iddiasıyla gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Tuğba Ekinci, Tuğba Ekinci gözaltı

2026-09-05T18:45+0300

2026-09-05T18:45+0300

2026-09-05T18:45+0300

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Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında​​​​​​​ olduğu 6 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Ekinci ve 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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haberler, türkiye, tuğba ekinci, gözaltı