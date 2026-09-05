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Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli 'müstehcen paylaşım' iddiasıyla gözaltına alındı
Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli 'müstehcen paylaşım' iddiasıyla gözaltına alındı
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Tuğba Ekinci, Tuğba Ekinci gözaltı
2026-09-05T18:45+0300
2026-09-05T18:45+0300
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Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında​​​​​​​ olduğu 6 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Ekinci ve 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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haberler, türkiye, tuğba ekinci, gözaltı
haberler, türkiye, tuğba ekinci, gözaltı

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli 'müstehcen paylaşım' iddiasıyla gözaltına alındı

18:45 05.09.2026
© TwitterTuğba Ekinci
Tuğba Ekinci - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
© Twitter
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Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli, sosyal medyada ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında​​​​​​​ olduğu 6 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Ekinci ve 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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