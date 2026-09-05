https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/rusya-savunma-bakanligi-odessada-askeri-techizat-tasiyan-gemi-ve-kievdeki-muhimmat-fabrikasi-1108525275.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa'da askeri teçhizat taşıyan gemi ve Kiev'deki mühimmat fabrikası vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa'da askeri teçhizat taşıyan gemi ve Kiev'deki mühimmat fabrikası vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı’nda, Ukrayna ordusu için Batı ülkeleri tarafından gönderilen askeri malzemeleri taşıyan bir kuru... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T18:45+0300
2026-09-05T18:45+0300
2026-09-05T18:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
odessa
ukrayna
batı
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’daki lojistik merkezler, savunma sanayisi tesisleri, liman altyapısı ve askeri amaçla kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırılar kapsamında Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı'nın hedef alındığı belirtilerek, Batılı ülkeler tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine sağlanan askeri-teknik teçhizatı taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Kiev bölgesindeki Borispol yerleşiminde bulunan "Black Ammo" adlı mühimmat fabrikasının da uzun menzilli insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu kaydedildi. Söz konusu tesisin, Ukrayna güvenlik güçleri için patlayıcı madde ve mühimmat üretimi ile tedariki sağladığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/rusyadan-ukraynadaki-hedeflere-grup-taarruzu-1108519562.html
odessa
ukrayna
batı
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rusya savunma bakanlığı, odessa, ukrayna, batı, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı, odessa, ukrayna, batı, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa'da askeri teçhizat taşıyan gemi ve Kiev'deki mühimmat fabrikası vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı’nda, Ukrayna ordusu için Batı ülkeleri tarafından gönderilen askeri malzemeleri taşıyan bir kuru yük gemisinin hedef alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’daki lojistik merkezler, savunma sanayisi tesisleri, liman altyapısı ve askeri amaçla kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırılar kapsamında Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı'nın hedef alındığı belirtilerek, Batılı ülkeler tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine sağlanan askeri-teknik teçhizatı taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Kiev bölgesindeki Borispol yerleşiminde bulunan "Black Ammo" adlı mühimmat fabrikasının da uzun menzilli insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu kaydedildi. Söz konusu tesisin, Ukrayna güvenlik güçleri için patlayıcı madde ve mühimmat üretimi ile tedariki sağladığı aktarıldı.