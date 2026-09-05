https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/rusya-devlet-baskani-putin-muzakerelerin-ve-arabulucularin-guvenligi-icin-elimizden-gelen-her-seyi-1108526698.html

Rusya Devlet Başkanı Putin: Müzakerelerin ve arabulucuların güvenliği için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Rusya Devlet Başkanı Putin: Müzakerelerin ve arabulucuların güvenliği için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner’i Kremlin’de kabul etti. 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T21:08+0300

2026-09-05T21:08+0300

2026-09-05T21:15+0300

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steve witkoff

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşmesinde, bu tür temasların her zaman fayda sağladığını söyledi.Putin, "Bize sizin de dile getirdiğiniz gibi, Moskova'nın ardından Kiev'e gideceğinizi biliyorum. Elbette bundan sonra orada ne olursa olsun ancak bu tür temaslar şüphesiz her zaman fayda sağlar" dedi.'Kiev daha geniş kapsamlı ateşkes çağrısını kamuoyuna açıkladı ancak Rusya bunu görüşmedi'Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev'in daha geniş kapsamlı bir ateşkes çağrısını yayımladığını ancak Rusya'nın bunu Ukrayna ile görüşmediğini söyledi.Rus lider, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı'nın damadı Jared Kushner ile görüşmesinde, "Ukraynalı yetkililer üç günlük daha geniş kapsamlı bir ateşkes çağrısını yayımladı, ancak biz bu konuda onlarla hiçbir zaman anlaşmaya varmadık" dedi.'Çözümün yöntemlerini görüşeceğiz'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı'nın damadı Jared Kushner ile Ukrayna'daki çözümün tüm yöntemlerini görüşmeyi planladığını söyledi.Rus lider, Witkoff ve Kushner ile görüşmesinde, "Bugün Ukrayna çatışmasının tüm unsurları ve tüm yönleri hakkında konuşacağız. Biz de kendi tarafımızdan, durumu nasıl gördüğümüz konusunda sizi bilgilendirmeye hazırız" dedi.'Rusya, Witkoff ve Kushner ile çalışmaktan memnun'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'a Ukrayna'daki çözüm sürecinde arabulucu olarak Rusya'nın yüksek düzeyde güven duyduğunu söyledi.Putin, ABD'li müzakerecilere hitaben, "Burada elbette arabuluculuğun niteliği, bu işi yürüten kişilere duyulan güven çok önemli. Size şunu söylemek istiyorum: Sizinle çalışmak bizim için rahat ve elbette bu çalışmalar sırasında bizim tarafımızdan duyulan güven düzeyi oldukça yüksek" cümlelerini kaydetti.'Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya topraklarına yönelik saldırıların yoğunluğunu azalttı'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Witkoff ve Kushner ile yaptığı görüşmede, Ukrayna tarafının 5 Eylül gece yarısından itibaren Rusya topraklarına yönelik saldırıların yoğunluğunu önemli ölçüde azalttığını söyledi.Putin, "Ukrayna tarafının Rusya Federasyonu topraklarına, Moskova da dahil olmak üzere, yönelik saldırıları önemli ölçüde azalttığını belirtmek istiyorum" dedi.'Rusya, Ukrayna görüşmelerinin güvenliği için her şeyi yapacak'Vladimir Putin, çözüm sürecine ilişkin müzakerelerin ve bu görüşmelere katılan arabulucuların güvenliğini sağlamak için Rusya'nın elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.Rus lider, "Müzakere sürecinin ve sizin şahsınızda arabulucuların ayrıca belki de size eşlik eden kişilerin güvenliğini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.'Rusya Silahlı Kuvvetleri, 5 Eylül gece yarısından bu yana Kiev'e saldırı düzenlemedi'Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül gece yarısından bu yana Kiev'e saldırı düzenlemediğini söyledi.Rus lider, "Gerekli talimatı verdim ve bugün saat 00.00'dan itibaren Kiev'e yönelik bu saldırılar gerçekleştirilmedi" dedi.'Trump, Ukrayna'daki çözüme katkıda bulunma girişimlerini sürdürüyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çözüm sürecine katkıda bulunma girişimlerini sürdürdüğünü söyledi.Putin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Witkoff, Putin'e üç günlük ateşkes kararı için teşekkür ettiABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Amerikan heyetinin ziyaretinin güvenliğini sağlamak amacıyla üç gün süreyle ateşkes kararı aldığı için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.Witkoff, Putin ile görüşmelerinin başında, "Sayın Devlet Başkanı, Rusya Federasyonu'nun bu üç gün boyunca Moskova ve Kiev'e hiçbir saldırı düzenlenmemesi için ateşkesi kabul etmesinden dolayı size teşekkür etmek istiyorum. Bu, buraya güvenli bir şekilde uçmamıza olanak sağladı" dedi.Witkoff, Putin'e Trump'ın en iyi dileklerini ilettiABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın en iyi dileklerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletti.Witkoff, Putin ile görüşmesinde, "Başkan Trump benden size en iyi dileklerini iletmemi istedi" dedi.'Emekli olduğumda Kremlin'de Putin ile yaptığım görüşmeleri hatırlayacağım'ABD Özel Temsilcisi Witkoff, emekli olduğunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin'de gerçekleştirdiği görüşmeleri hatırlayacağını söyledi.Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin başında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/putin-witkoff-ve-kushner-ile-kremlinde-ukrayna-konulu-gorusmeye-basladi-1108526260.html

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abd, steve witkoff, jared kushner, vladimir putin, rusya, ukrayna, kiev, kremlin, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya silahlı kuvvetleri, donald trump