https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/putin-witkoff-ve-kushner-ile-kremlinde-ukrayna-konulu-gorusmeye-basladi-1108526260.html

Putin, Witkoff ve Kushner ile Kremlin’de Ukrayna konulu görüşmeye başladı

Putin, Witkoff ve Kushner ile Kremlin’de Ukrayna konulu görüşmeye başladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’i Kremlin’de kabul etti. Görüşmenin ana... 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T20:21+0300

2026-09-05T20:21+0300

2026-09-05T21:08+0300

dünya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Kremlin’de bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuklarını selamlayan Putin, masadaki meselelerin ve yürütülecek müzakerelerin kolay olmadığını vurguladı. Rus lider ayrıca, heyetten Donald Trump’a en iyi dileklerini ve teşekkürlerini iletmelerini istedi.Putin, Witkoff ve Kushner ile Ukrayna krizinin çözümüne dair tüm parametreleri ve detayları görüşmeyi planladığını belirtti.Ukrayna krizinin çözümünde arabulucu olarak bu isimlere yüksek düzeyde güven duyduklarına dikkat çeken Rus lider, Trump'ın da bu sürece katkıda bulunma çabalarından vazgeçmediğini sözlerine ekledi.Putin ayrıca, Kiev'in daha geniş kapsamlı bir ateşkes çağrısı yayımladığını ancak Rusya'nın bu konuyu Ukrayna tarafıyla görüşmediğini açıkladı.Witkoff, ABD heyetinin Kiev ziyaretinin organize edilebilmesi amacıyla alınan üç günlük ateşkes kararı dolayısıyla Putin'e teşekkür etti.Putin ise 5 Eylül gece yarısından bu yana Rus ordusunun Kiev'e herhangi bir saldırı düzenlemediğine dikkat çekerek, Ukrayna tarafının da aynı saatlerden itibaren Rus topraklarına yönelik saldırılarının yoğunluğunu önemli ölçüde azalttığını kaydetti.Görüşmeye Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev de katılıyor.ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Witkoff ve Kushner’in Moskova ziyaretinde Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin bir barış planı sunacağını duyurmuş, ancak girişimin ayrıntılarına dair bilgi paylaşmamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/witkoff-ve-kushner-kremline-ulasti-1108525892.html

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vladimir putin, kremlin, steve witkoff, jared kushner, donald trump, ukrayna, moskova, abd