Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/putin-witkoff-ve-kushner-ile-kremlinde-ukrayna-konulu-gorusmeye-basladi-1108526260.html
Putin, Witkoff ve Kushner ile Kremlin’de Ukrayna konulu görüşmeye başladı
Putin, Witkoff ve Kushner ile Kremlin’de Ukrayna konulu görüşmeye başladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’i Kremlin’de kabul etti. Görüşmenin ana... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T20:21+0300
2026-09-05T21:08+0300
dünya
vladimir putin
kremlin
steve witkoff
jared kushner
donald trump
ukrayna
moskova
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102976095_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_58ac425d5461bb01e65b0890a37d0f42.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Kremlin’de bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuklarını selamlayan Putin, masadaki meselelerin ve yürütülecek müzakerelerin kolay olmadığını vurguladı. Rus lider ayrıca, heyetten Donald Trump’a en iyi dileklerini ve teşekkürlerini iletmelerini istedi.Putin, Witkoff ve Kushner ile Ukrayna krizinin çözümüne dair tüm parametreleri ve detayları görüşmeyi planladığını belirtti.Ukrayna krizinin çözümünde arabulucu olarak bu isimlere yüksek düzeyde güven duyduklarına dikkat çeken Rus lider, Trump'ın da bu sürece katkıda bulunma çabalarından vazgeçmediğini sözlerine ekledi.Putin ayrıca, Kiev'in daha geniş kapsamlı bir ateşkes çağrısı yayımladığını ancak Rusya'nın bu konuyu Ukrayna tarafıyla görüşmediğini açıkladı.Witkoff, ABD heyetinin Kiev ziyaretinin organize edilebilmesi amacıyla alınan üç günlük ateşkes kararı dolayısıyla Putin'e teşekkür etti.Putin ise 5 Eylül gece yarısından bu yana Rus ordusunun Kiev'e herhangi bir saldırı düzenlemediğine dikkat çekerek, Ukrayna tarafının da aynı saatlerden itibaren Rus topraklarına yönelik saldırılarının yoğunluğunu önemli ölçüde azalttığını kaydetti.Görüşmeye Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev de katılıyor.ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Witkoff ve Kushner’in Moskova ziyaretinde Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin bir barış planı sunacağını duyurmuş, ancak girişimin ayrıntılarına dair bilgi paylaşmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/witkoff-ve-kushner-kremline-ulasti-1108525892.html
ukrayna
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102976095_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_8fdb6322877cd3d987e1ef0cd5f83495.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, kremlin, steve witkoff, jared kushner, donald trump, ukrayna, moskova, abd
vladimir putin, kremlin, steve witkoff, jared kushner, donald trump, ukrayna, moskova, abd

Putin, Witkoff ve Kushner ile Kremlin’de Ukrayna konulu görüşmeye başladı

20:21 05.09.2026 (güncellendi: 21:08 05.09.2026)
© POOL / Multimedya arşivine gidinВстреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’i Kremlin’de kabul etti. Görüşmenin ana gündem maddesini Ukrayna krizinin çözümüne yönelik teklifler oluşturuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Kremlin’de bir araya geldi.
Görüşmenin basına açık kısmında konuklarını selamlayan Putin, masadaki meselelerin ve yürütülecek müzakerelerin kolay olmadığını vurguladı. Rus lider ayrıca, heyetten Donald Trump’a en iyi dileklerini ve teşekkürlerini iletmelerini istedi.
Putin, Witkoff ve Kushner ile Ukrayna krizinin çözümüne dair tüm parametreleri ve detayları görüşmeyi planladığını belirtti.
Ukrayna krizinin çözümünde arabulucu olarak bu isimlere yüksek düzeyde güven duyduklarına dikkat çeken Rus lider, Trump'ın da bu sürece katkıda bulunma çabalarından vazgeçmediğini sözlerine ekledi.
Putin ayrıca, Kiev'in daha geniş kapsamlı bir ateşkes çağrısı yayımladığını ancak Rusya'nın bu konuyu Ukrayna tarafıyla görüşmediğini açıkladı.
Witkoff, ABD heyetinin Kiev ziyaretinin organize edilebilmesi amacıyla alınan üç günlük ateşkes kararı dolayısıyla Putin'e teşekkür etti.
Putin ise 5 Eylül gece yarısından bu yana Rus ordusunun Kiev'e herhangi bir saldırı düzenlemediğine dikkat çekerek, Ukrayna tarafının da aynı saatlerden itibaren Rus topraklarına yönelik saldırılarının yoğunluğunu önemli ölçüde azalttığını kaydetti.
Görüşmeye Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev de katılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Witkoff ve Kushner’in Moskova ziyaretinde Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin bir barış planı sunacağını duyurmuş, ancak girişimin ayrıntılarına dair bilgi paylaşmamıştı.
U.S. President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner, Russian Direct Investment Fund CEO - Special Presidential Representative for Investment and Economic Cooperation with Foreign Countries Kirill Dmitriev and U.S. Special Envoy Steve Witkoff wait before a meeting with Russian President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow, Russia. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
DÜNYA
Witkoff ve Kushner Kremlin’e ulaştı
19:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала