Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/putinden-kieve-yonelik-ateskes-talimati-3-gun-gecerli-olacak-1108522577.html
Putin'den Kiev'e yönelik ateşkes talimatı: 3 gün geçerli olacak
Putin'den Kiev'e yönelik ateşkes talimatı: 3 gün geçerli olacak
Sputnik Türkiye
ABD'li müzakereciler Witkoff ve Kushner'in Moskova'dan sonra Kiev'de gerçekleştireceği görüşmeler nedeniyle Putin, Rus ordusuna Kiev'e yönelik bombardımanları... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T15:01+0300
2026-09-05T15:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
steve witkoff
jared kushner
rusya
kiev
abd
vladimir putin
ateşkes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108466034_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_48810cba9f2534df8212b225f0496acc.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev'e bombardıman düzenlenmemesi yönünde talimat verdiğini açıkladı.‼️Peskov'un açıklamaları:🔴Kiev'e yönelik bombardımanların duraklaması, ABD'li müzakerecilerle orada yapılacak toplantıların hazırlıkları ve gerçekleştirilmesiyle bağlantılı🔴Rusya Devlet Başkanı, bugün ilerleyen saatlerde Kremlin'de ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelecek🔴Kremlin, Putin'in Witkoff ve Kushner ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecileri bilgilendirecek 🔴Çatışmanın çözümüne yönelik yeni fikirlerden henüz söz edilmiyor, Trump de dün bunu bizzat dile getirdiWitkoff ve Kushner Moskova'daBeyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bugün öğle saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya iniş yaptı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ile müzakere sürecinin 'dondurulmuş' durumda olduğunu, buna rağmen Moskova'nın diplomatik çözüm arayan tüm taraflarla görüşmeye hazır olduğu belirtmişti. ABD'li temsilcilerle çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Rus lider, Beyaz Saray temsilcilerinin Rusya'da her zaman "hoş karşılanan konuklar" olduğunu ve Kremlin'in kendileriyle çalışmaktan memnuniyet duyacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/moskovadan-washingtona-cagri-ukraynada-sahadaki-gercekler-dikkate-alinmali-1108520340.html
rusya
kiev
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108466034_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_d4839813c4f87b3f460c75cbef9b127f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
steve witkoff, jared kushner, rusya, kiev, abd, vladimir putin, ateşkes
steve witkoff, jared kushner, rusya, kiev, abd, vladimir putin, ateşkes

Putin'den Kiev'e yönelik ateşkes talimatı: 3 gün geçerli olacak

15:01 05.09.2026 (güncellendi: 15:14 05.09.2026)
© Григорий СысоевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
© Григорий Сысоев
Abone ol
ABD'li müzakereciler Witkoff ve Kushner'in Moskova'dan sonra Kiev'de gerçekleştireceği görüşmeler nedeniyle Putin, Rus ordusuna Kiev'e yönelik bombardımanları 3 gün askıya alma emri verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev'e bombardıman düzenlenmemesi yönünde talimat verdiğini açıkladı.

‼️Peskov'un açıklamaları:

🔴Kiev'e yönelik bombardımanların duraklaması, ABD'li müzakerecilerle orada yapılacak toplantıların hazırlıkları ve gerçekleştirilmesiyle bağlantılı

🔴Rusya Devlet Başkanı, bugün ilerleyen saatlerde Kremlin'de ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelecek

🔴Kremlin, Putin'in Witkoff ve Kushner ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecileri bilgilendirecek

🔴Çatışmanın çözümüne yönelik yeni fikirlerden henüz söz edilmiyor, Trump de dün bunu bizzat dile getirdi

Witkoff ve Kushner Moskova'da

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bugün öğle saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya iniş yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ile müzakere sürecinin 'dondurulmuş' durumda olduğunu, buna rağmen Moskova'nın diplomatik çözüm arayan tüm taraflarla görüşmeye hazır olduğu belirtmişti.

ABD'li temsilcilerle çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Rus lider, Beyaz Saray temsilcilerinin Rusya'da her zaman "hoş karşılanan konuklar" olduğunu ve Kremlin'in kendileriyle çalışmaktan memnuniyet duyacağını ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Moskova'dan Washington'a çağrı: Ukrayna'da sahadaki gerçekler dikkate alınmalı
11:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала