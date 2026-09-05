https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/putinden-kieve-yonelik-ateskes-talimati-3-gun-gecerli-olacak-1108522577.html

Putin'den Kiev'e yönelik ateşkes talimatı: 3 gün geçerli olacak

Putin'den Kiev'e yönelik ateşkes talimatı: 3 gün geçerli olacak

Sputnik Türkiye

ABD'li müzakereciler Witkoff ve Kushner'in Moskova'dan sonra Kiev'de gerçekleştireceği görüşmeler nedeniyle Putin, Rus ordusuna Kiev'e yönelik bombardımanları... 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T15:01+0300

2026-09-05T15:01+0300

2026-09-05T15:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

steve witkoff

jared kushner

rusya

kiev

abd

vladimir putin

ateşkes

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev'e bombardıman düzenlenmemesi yönünde talimat verdiğini açıkladı.‼️Peskov'un açıklamaları:🔴Kiev'e yönelik bombardımanların duraklaması, ABD'li müzakerecilerle orada yapılacak toplantıların hazırlıkları ve gerçekleştirilmesiyle bağlantılı🔴Rusya Devlet Başkanı, bugün ilerleyen saatlerde Kremlin'de ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelecek🔴Kremlin, Putin'in Witkoff ve Kushner ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecileri bilgilendirecek 🔴Çatışmanın çözümüne yönelik yeni fikirlerden henüz söz edilmiyor, Trump de dün bunu bizzat dile getirdiWitkoff ve Kushner Moskova'daBeyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bugün öğle saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya iniş yaptı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ile müzakere sürecinin 'dondurulmuş' durumda olduğunu, buna rağmen Moskova'nın diplomatik çözüm arayan tüm taraflarla görüşmeye hazır olduğu belirtmişti. ABD'li temsilcilerle çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Rus lider, Beyaz Saray temsilcilerinin Rusya'da her zaman "hoş karşılanan konuklar" olduğunu ve Kremlin'in kendileriyle çalışmaktan memnuniyet duyacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/moskovadan-washingtona-cagri-ukraynada-sahadaki-gercekler-dikkate-alinmali-1108520340.html

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steve witkoff, jared kushner, rusya, kiev, abd, vladimir putin, ateşkes