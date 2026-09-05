Putin'den Kiev'e yönelik ateşkes talimatı: 3 gün geçerli olacak
15:01 05.09.2026 (güncellendi: 15:14 05.09.2026)
© Григорий СысоевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Григорий Сысоев
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ABD'li müzakereciler Witkoff ve Kushner'in Moskova'dan sonra Kiev'de gerçekleştireceği görüşmeler nedeniyle Putin, Rus ordusuna Kiev'e yönelik bombardımanları 3 gün askıya alma emri verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev'e bombardıman düzenlenmemesi yönünde talimat verdiğini açıkladı.
‼️Peskov'un açıklamaları:
🔴Kiev'e yönelik bombardımanların duraklaması, ABD'li müzakerecilerle orada yapılacak toplantıların hazırlıkları ve gerçekleştirilmesiyle bağlantılı
🔴Rusya Devlet Başkanı, bugün ilerleyen saatlerde Kremlin'de ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelecek
🔴Kremlin, Putin'in Witkoff ve Kushner ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecileri bilgilendirecek
🔴Çatışmanın çözümüne yönelik yeni fikirlerden henüz söz edilmiyor, Trump de dün bunu bizzat dile getirdi
‼️Peskov'un açıklamaları:
🔴Kiev'e yönelik bombardımanların duraklaması, ABD'li müzakerecilerle orada yapılacak toplantıların hazırlıkları ve gerçekleştirilmesiyle bağlantılı
🔴Rusya Devlet Başkanı, bugün ilerleyen saatlerde Kremlin'de ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelecek
🔴Kremlin, Putin'in Witkoff ve Kushner ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecileri bilgilendirecek
🔴Çatışmanın çözümüne yönelik yeni fikirlerden henüz söz edilmiyor, Trump de dün bunu bizzat dile getirdi
Witkoff ve Kushner Moskova'da
Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bugün öğle saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya iniş yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ile müzakere sürecinin 'dondurulmuş' durumda olduğunu, buna rağmen Moskova'nın diplomatik çözüm arayan tüm taraflarla görüşmeye hazır olduğu belirtmişti.
ABD'li temsilcilerle çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Rus lider, Beyaz Saray temsilcilerinin Rusya'da her zaman "hoş karşılanan konuklar" olduğunu ve Kremlin'in kendileriyle çalışmaktan memnuniyet duyacağını ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ile müzakere sürecinin 'dondurulmuş' durumda olduğunu, buna rağmen Moskova'nın diplomatik çözüm arayan tüm taraflarla görüşmeye hazır olduğu belirtmişti.
ABD'li temsilcilerle çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Rus lider, Beyaz Saray temsilcilerinin Rusya'da her zaman "hoş karşılanan konuklar" olduğunu ve Kremlin'in kendileriyle çalışmaktan memnuniyet duyacağını ifade etmişti.