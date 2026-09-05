https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/moskovadan-washingtona-cagri-ukraynada-sahadaki-gercekler-dikkate-alinmali-1108520340.html

Moskova'dan Washington'a çağrı: Ukrayna'da sahadaki gerçekler dikkate alınmalı

Moskova'dan Washington'a çağrı: Ukrayna'da sahadaki gerçekler dikkate alınmalı

Sputnik Türkiye

Ryabkov, Washington yönetiminin Ukrayna krizine yönelik çözüm arayışlarında sahadaki gelişmeleri göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti. 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T11:25+0300

2026-09-05T11:25+0300

2026-09-05T11:25+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

sergey ryabkov

steve witkoff

ukrayna

moskova

washington

rusya

vladimir putin

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'li yetkililerin olası Moskova ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, durumun Kiev'in aleyhine sürekli değiştiğine dikkat çekti.Rus basınına konuşan Ryabkov, Amerikan yönetiminin krizin kökenlerinin yanı sıra sahada yaşanan dinamikleri de hesaba katmasının kritik olduğunu ifade ederek, "Soru şu: ABD yönetimi, sahadaki gerçekleri de içeren mevcut krizin gerçek bir çözümünü bulmaya ne kadar hazır? Sadece sürekli bahsettiğimiz temel nedenler değil, aynı zamanda sürekli değişen ve Kiev'in lehine olmayan durum da dikkate alınmalı" dedi.Ryabkov, Anchorage zirvesi ve sonrasındaki sürecin, Washington'un dengeli bir yaklaşım benimseme ve mevcut konjonktür ile barış karşıtı çevrelerin etkisinden kaçınma konusundaki kararlılığına dair soru işaretleri bıraktığını sözlerine ekledi.ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapması beklenen ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, heyetin Ukrayna'daki savaşı bitirmeye yönelik bir planla yola çıkacağını belirterek, "Onlar (Witkoff ve Kushner) yanlarında savaşı sona erdirecek bir teklif götürüyorlar. Bu, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeyi başarmamız için elimizde iyi bir şans olabilir" ifadelerini kullanmıştı.Daha önce ABD basını, Witkoff ve Kushner'in müzakerelerde bulunmak üzere cumartesi günü Moskova'ya varmalarının beklendiğini duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ile müzakere sürecinin 'dondurulmuş' durumda olduğunu, buna rağmen Moskova'nın diplomatik çözüm arayan tüm taraflarla görüşmeye hazır olduğu belirtmişti. ABD'li temsilcilerle çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Rus lider, Beyaz Saray temsilcilerinin Rusya'da her zaman "hoş karşılanan konuklar" olduğunu ve Kremlin'in kendileriyle çalışmaktan memnuniyet duyacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/rusyadan-ukraynadaki-hedeflere-grup-taarruzu-1108519562.html

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abd, sergey ryabkov, steve witkoff, ukrayna, moskova, washington, rusya, vladimir putin