https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/para-piyasasi-fonlarinda-yeni-donem-basliyor-yuzde-0-olan-stopaj-orani-yuzde-10a-cikarildi-1108519348.html

Para piyasası fonlarında yeni dönem başlıyor: Yüzde 0 olan stopaj oranı yüzde 10'a çıkarıldı

Para piyasası fonlarında yeni dönem başlıyor: Yüzde 0 olan stopaj oranı yüzde 10'a çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Para piyasası fonlarından elde edilen kazançlara yüzde 10 stopaj kesintisi uygulanacak 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T09:34+0300

2026-09-05T09:34+0300

2026-09-05T09:34+0300

ekonomi̇

cumhurbaşkanlığı

maliye bakanı

stopaj oranı

para piyasası fonları

düzenleme

resmi gazete

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Para piyasası fonları ile unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara uygulanacak stopaj oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Yeni düzenlemeyle daha önce yüzde 0 olarak uygulanan stopaj oranında değişikliğe gidildi. Düzenleme, kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren satın alınan fonlardan elde edilen kazançlar için geçerli olacak.Karar Resmi Gazete'de yayımlandıCumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte para piyasası fonları ve belirli serbest fonlardan elde edilen kazançlara yönelik stopaj uygulamasında yeni oranlar belirlendi.Yüzde 0 olan stopaj oranı yüzde 10'a çıkarıldıDüzenleme kapsamında kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarının, para piyasası fonları ile unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan serbest fonların katılma paylarından elde ettikleri kazançlara uygulanacak stopaj oranı yüzde 10 olarak belirlendi.Söz konusu kazançlar bakımından daha önce yüzde 0 olarak uygulanan stopaj oranı, yapılan düzenlemeyle yüzde 10'a çıkarıldı.Bununla birlikte kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonu ve ortaklıklarının, düzenleme kapsamında bulunmayan diğer kazançlarına uygulanacak stopaj oranı yüzde 0 olarak belirlendi.Yeni oran hangi fonları kapsıyor?Kararla getirilen yüzde 10'luk stopaj uygulaması, para piyasası fonlarından elde edilen kazançların yanı sıra unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançları kapsıyor.Düzenlemede kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonu ve ortaklıklarının söz konusu fonlardan elde ettiği kazançlar için uygulanacak tevkifat oranı açık şekilde yüzde 10 olarak belirlendi.Buna karşılık kapsam dışında kalan diğer kazançlar için yüzde 0 oranındaki stopaj uygulaması devam edecek.Eski fon alımlarında geçiş kuralı uygulanacakYeni stopaj oranının uygulanmasında fonların satın alındığı tarih de dikkate alınacak. Düzenleme, kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren satın alınan fonlardan elde edilen kazançlar için geçerli olacak.Kararın yayım tarihinden önce satın alınmış fonların, bu tarihten sonra elden çıkarılması halinde ise farklı bir hesaplama yapılacak. Bu durumda kararın yayımlandığı tarih ile fonun elden çıkarıldığı tarih arasında geçen döneme isabet eden kazanç bölümü yeni yüzde 10'luk oran üzerinden vergilendirilecek.Kararın hükümlerinin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanı sorumlu olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/agustos-ayi-enflasyonu-aciklandi-1108456506.html

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cumhurbaşkanlığı, maliye bakanı, stopaj oranı, para piyasası fonları, düzenleme, resmi gazete