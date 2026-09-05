https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/ozellestirme-idaresi-baskanligi-son-noktayi-koydu-kopru-ve-otoyollar-satilmiyor-isletme-hakki-1108521660.html

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı son noktayı koydu: Köprü ve otoyollar satılmıyor, işletme hakkı devrediliyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı son noktayı koydu: Köprü ve otoyollar satılmıyor, işletme hakkı devrediliyor

Sputnik Türkiye

Köprü ve otoyolların satıldığına dair iddialarla ilgili açıklama yapan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, çalışmaların mülkiyetin devlette kalması kaydıyla... 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T13:45+0300

2026-09-05T13:45+0300

2026-09-05T13:45+0300

ekonomi̇

özelleştirme i̇daresi başkanlığı (öi̇b)

karayolları genel müdürlüğü

özelleştirme

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen ve özelleştirme programında bulunan otoyol ve köprülerin satılacağına dair iddialarla ilgili açıklama Özelleştirme İdaresi'nden geldi. Yapılan açıklamada, otoyol ile köprülere yönelik çalışmaların kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine yönelik olduğu vurgulandı.3 otoyol ve bağlantı yollarıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandıKGM'nin sorumluluğunda olan üç otoyol ve bağlantı yolları ile bunlar üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri, ücret toplama merkezleri ve yük aktarma merkezleri gibi diğer mal ve hizmet birimleri ile varlıklarının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.ÖİB'nin internet sitesinden, söz konusu otoyol ve köprülere ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, KGM tarafından işletilen otoyol ve köprülere yönelik teknik, hukuki ve mali hazırlık çalışmalarının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü ifade edildi.Satış değil belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelBahse konu rutin hazırlık çalışmalarının "kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine" yönelik olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil, otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır. Diğer yandan, kamuoyunda otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği ve 30 yıllık toplam karın 18 milyar dolara ulaştığı yönünde eksik ve yanıltıcı değerlendirmeler yapılmaktadır. Oysa 600 milyon dolar kar değil, gelirdir. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon doları bakım ve onarım giderlerine ayrılmaktadır. Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamaları ile personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar, otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır."Kar ve zarar açıklaması da yapıldıAçıklamada, "Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yıl ile çarpılarak '30 yıllık kar' veya 'kamu zararı' hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir. Altyapı değerlemelerinde trafik projeksiyonları, bakım ve yenileme yatırımları, işletme ve personel giderleri, finansman maliyetleri ve riskler birlikte dikkate alınır." ifadesi kullanıldı.Yürütülen çalışmaların temel amacının, hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak, işletme verimliliğini yükseltmek ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmak olduğu ifade edilen açıklamada, ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir kararın bulunmadığının altı çizildi.Açıklamada, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın, özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmeyip, yapılacak işlemler konusunda ÖİB'yi yetkilendirdiği vurgulanarak, sürecin tüm aşamalarının Başkanlık tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde, şeffaflık, rekabet ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak yürütüldüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/bugun-basladi-artik-zorunlu-oldu-yeni-vergi-duzenlemesi-hayata-gecti-1108519822.html

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özelleştirme i̇daresi başkanlığı (öi̇b), karayolları genel müdürlüğü, özelleştirme