https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/bugun-basladi-artik-zorunlu-oldu-yeni-vergi-duzenlemesi-hayata-gecti-1108519822.html

Bugün başladı, artık zorunlu oldu: Yeni vergi düzenlemesi hayata geçti

Bugün başladı, artık zorunlu oldu: Yeni vergi düzenlemesi hayata geçti

Sputnik Türkiye

Yeni düzenlemeyle birlikte, e-ticaret siteleri, sosyal medya platformları ve ilan siteleri, internet üzerinden verilen tüm ev, araba, eşya satış ve kiralama... 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T10:26+0300

2026-09-05T10:26+0300

2026-09-05T10:26+0300

ekonomi̇

maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı

hazine ve maliye bakanlığı

vergi

sosyal medya

vergi düzenlemesi

e-ticaret

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İnternet üzerindeki kayıt dışı satışları ve vergi kayıplarını engellemek için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Yeni kararla birlikte artık e-ticaret siteleri, sosyal medya platformları ve ilan siteleri, internet üzerinden verilen tüm ev, araba, eşya satış ve kiralama ilanlarını her ay düzenli olarak Maliye’ye bildirecek.Resmi Gazete'de yayımlandı, bugünden itibaren hayata geçtiHazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı yeni vergi düzenlemesi, 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yapılan değişiklikle birlikte sadece alışveriş siteleri değil; internet, sosyal medya ve dijial platformlar üzerinden her türlü alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyeti vergi denetim kapsamına girdi. Bu karar, e-ticaret sitelerinden sosyal medya platformlarına, internet servis sağlayıcılarından ilan sitelerine kadar dijital ortamda hizmet veren tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak. Her ay Maliye'ye bildirme yükümlülüğü getirildiGelir İdaresi Başkanlığı, internet ortamında yürütülen tüm ticari faaliyetlerin takibi için şirketlere bilgi verme zorunluluğu getirebilecek. Şirketler; iş hacmi, satılan veya kiralanan malın türü, satış tutarları ve ilan detayları gibi verileri belirleme yetkisine sahip olacak. Tebliğde yapılan en önemli değişikliklerden biri de ilan siteleri ve sosyal medya platformlarına getirilen aylık raporlama zorunluluğu oldu. İnternet üzerinden taşınır (araba, eşya vb.), taşınmaz (ev, arsa vb.) veya hizmet satışı/kiralaması için ilan verilmesine imkan sağlayan tüm platformlar, her ay düzenli olarak şu bilgileri Maliye'ye bildirmek zorunda kalacak:

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maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, vergi, sosyal medya, vergi düzenlemesi, e-ticaret