https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/otelde-cikan-yanginda-can-pazari-yasandi-12-kisi-yaralandi-1108518561.html

Otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı: 12 kişi yaralandı

Otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı: 12 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Bakırköy'de bir otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı. 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T09:05+0300

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yangın

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İstanbul Bakırköy'de bir otelde bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyük korku yarattı. Mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarılırken yangında yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Hızla büyüyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle saatler sonra söndürüldü. Kısa sürede bütün binayı sardıCevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak'ta bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve üst katlara sıçrayan yangında alevler binanın dış cephesini kapladı.İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Mahsur kalanları itfaiye kurtardıÜst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangında yaralanan 12 kişi, ambulanslarda ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edildi.Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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bakırköy, yangın, yangın söndürme