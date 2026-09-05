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Otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı: 12 kişi yaralandı
Otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı: 12 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Bakırköy'de bir otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı. 05.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Bakırköy'de bir otelde bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyük korku yarattı. Mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarılırken yangında yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Hızla büyüyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle saatler sonra söndürüldü. Kısa sürede bütün binayı sardıCevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak'ta bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve üst katlara sıçrayan yangında alevler binanın dış cephesini kapladı.İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Mahsur kalanları itfaiye kurtardıÜst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangında yaralanan 12 kişi, ambulanslarda ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edildi.Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/tuzlada-fabrikada-yangin-cok-sayida-ekip-mudahale-ediyor-1108461188.html
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bakırköy, yangın, yangın söndürme
bakırköy, yangın, yangın söndürme

Otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı: 12 kişi yaralandı

09:05 05.09.2026
© Celal Güneşyangın itfaiye
yangın itfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
© Celal Güneş
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Bakırköy'de bir otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı.
İstanbul Bakırköy'de bir otelde bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyük korku yarattı. Mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarılırken yangında yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Hızla büyüyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle saatler sonra söndürüldü.
© Celal Güneşyangın itfaiye
yangın itfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
yangın itfaiye
© Celal Güneş

Kısa sürede bütün binayı sardı

Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak'ta bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve üst katlara sıçrayan yangında alevler binanın dış cephesini kapladı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
© Celal Güneşyangın itfaiye
yangın itfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
yangın itfaiye
© Celal Güneş

Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangında yaralanan 12 kişi, ambulanslarda ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tuzla’da fabrikada yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
TÜRKİYE
Tuzla’da fabrikada yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
3 Eylül, 11:28
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