https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/otelde-cikan-yanginda-can-pazari-yasandi-12-kisi-yaralandi-1108518561.html
Otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı: 12 kişi yaralandı
Otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı: 12 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Bakırköy'de bir otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı. 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T09:05+0300
2026-09-05T09:05+0300
2026-09-05T09:05+0300
türki̇ye
bakırköy
yangın
yangın söndürme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/05/1108518097_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a508d8bb613ddcd978c3adb4f76693f6.jpg
İstanbul Bakırköy'de bir otelde bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyük korku yarattı. Mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarılırken yangında yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Hızla büyüyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle saatler sonra söndürüldü. Kısa sürede bütün binayı sardıCevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak'ta bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve üst katlara sıçrayan yangında alevler binanın dış cephesini kapladı.İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Mahsur kalanları itfaiye kurtardıÜst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangında yaralanan 12 kişi, ambulanslarda ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edildi.Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/tuzlada-fabrikada-yangin-cok-sayida-ekip-mudahale-ediyor-1108461188.html
türki̇ye
bakırköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/05/1108518097_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_47cfd924804323b5da62b3e8c2f7737a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bakırköy, yangın, yangın söndürme
bakırköy, yangın, yangın söndürme
Otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı: 12 kişi yaralandı
Bakırköy'de bir otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı.
İstanbul Bakırköy'de bir otelde bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyük korku yarattı. Mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarılırken yangında yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Hızla büyüyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle saatler sonra söndürüldü.
Kısa sürede bütün binayı sardı
Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak'ta bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve üst katlara sıçrayan yangında alevler binanın dış cephesini kapladı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangında yaralanan 12 kişi, ambulanslarda ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.