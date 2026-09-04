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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/nariskin-avrupa-toplumu-rusya-ile-savasa-hazir-degil-1108504667.html
Narışkin: Avrupa toplumu Rusya ile savaşa hazır değil
Narışkin: Avrupa toplumu Rusya ile savaşa hazır değil
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Avrupa toplumunun Rusya ile kapsamlı bir savaşa hazır olmadığını belirterek, Batılı politikacıların... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
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SVR Direktörü Sergey Narışkin, BDT Ülkeleri Güvenlik Organları ve İstihbarat Hizmetleri Başkanları Toplantısı'nın 22. oturumunda değerlendirmelerde bulundu.Batı toplumunun ve politikacılarının tutumunu eleştiren Narışkin, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Ukrayna'daki nüfus kaybının Batı'nın çatışmayı uzatma planlarının önüne geçtiğini vurgulayan Narışkin, şunu dedi: Narışkin'in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-15-yerlesim-yerinin-kontrolu-rusyaya-gecti-1108502668.html
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rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), sergey narışkin, avrupa birliği, nato, ukrayna, doğu
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), sergey narışkin, avrupa birliği, nato, ukrayna, doğu

Narışkin: Avrupa toplumu Rusya ile savaşa hazır değil

14:54 04.09.2026 (güncellendi: 14:59 04.09.2026)
© Sputnik / Кирилл КаллиниковRusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Avrupa toplumunun Rusya ile kapsamlı bir savaşa hazır olmadığını belirterek, Batılı politikacıların askeri harcamaları hızla artırmak için 'Doğu tehdidi' mitini kullandığını kaydetti.
SVR Direktörü Sergey Narışkin, BDT Ülkeleri Güvenlik Organları ve İstihbarat Hizmetleri Başkanları Toplantısı'nın 22. oturumunda değerlendirmelerde bulundu.
Batı toplumunun ve politikacılarının tutumunu eleştiren Narışkin, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“Genel tüketim ve transhümanizm anlayışına sahip Avrupa toplumu, Doğu'da çıkabilecek kapsamlı bir savaşa nesnel olarak hazır değil; fazla konforuna düşkün ve yozlaşmıştır. Ancak politikacılar ve onların arkasındaki finansal-endüstriyel gruplar, askeri harcamaları hızla artırmak, sanayiyi askeri üretime geçirmek, orduyu, kara ve liman altyapısını modernize etmek amacıyla Doğu'dan gelen tehdit mitini kullanmakta."
Ukrayna'daki nüfus kaybının Batı'nın çatışmayı uzatma planlarının önüne geçtiğini vurgulayan Narışkin, şunu dedi:
“Bugün Ukrayna, en yüksek ölüm oranı ve en düşük doğum oranı gibi göstergelerde Avrupa'da trajik bir şekilde ilk sırada yer almakta. Ukrayna Adalet Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, 2026 yılında yeni doğanların sayısı, hayatını kaybeden vatandaşların sayısından dört kat daha az olacak."
Narışkin'in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar:
Avrupa Birliği, temel konsept belgelerine 2030 yılına kadar Rusya ile kapsamlı bir çatışmaya hazır olma hedefini dahil etti;
Batılı istihbarat servisleri, eski Sovyet ülkelerini bir nüfuz mücadelesi alanı ve kontrol etmek istedikleri bir tampon bölge olarak görmektedir;
Avrupalı elitler, bir zamanlar müreffeh olan Ukrayna'yı Rusya'ya karşı yıpratarak heba etti;
Avrupalı elitler, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesine yönelik her türlü girişimi baltalamakta;
NATO, Rusya'nın potansiyelini sınırlandırmak amacıyla Ukrayna çatışmasını daha da uzatmakta çıkar görmekte; bu değerlendirme tam anlamıyla bir suç itirafı niteliğinde;
Ukrayna'daki hızlı nüfus kaybı, çatışmayı uzatmaya çalışan Batı için aşılması imkansız bir engel haline gelmekte;
Batılı istihbarat servisleri; Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'den oluşan yeni bir ‘şer ekseni’ uydurdu;
Avrasya'nın tamamında savaş çıkma riski oldukça gerçekçi ve bu durum ciddi endişe yaratmakta;
Avrupalı liderler, gerilimi kontrol altında tutabileceklerine inanarak kendilerini tüm sistemi çökertebilecek bir ‘Thukydides tuzağına’ düşürmekte.
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