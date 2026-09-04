Narışkin: Avrupa toplumu Rusya ile savaşa hazır değil

“Genel tüketim ve transhümanizm anlayışına sahip Avrupa toplumu, Doğu'da çıkabilecek kapsamlı bir savaşa nesnel olarak hazır değil; fazla konforuna düşkün ve yozlaşmıştır. Ancak politikacılar ve onların arkasındaki finansal-endüstriyel gruplar, askeri harcamaları hızla artırmak, sanayiyi askeri üretime geçirmek, orduyu, kara ve liman altyapısını modernize etmek amacıyla Doğu'dan gelen tehdit mitini kullanmakta."