https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/meteoroloji-uyardi-11-il-icin-yagis-uyarisi-verildi-bazi-illerde-ise-sicaklik-40-dereceyi-1108517756.html

Meteoroloji uyardı: 11 il için yağış uyarısı verildi, bazı illerde ise sıcaklık 40 dereceyi zorlayacak

Meteoroloji uyardı: 11 il için yağış uyarısı verildi, bazı illerde ise sıcaklık 40 dereceyi zorlayacak

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ama 11 il için ise sağanak yağış uyarısı verildi. 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T08:53+0300

2026-09-05T08:53+0300

2026-09-05T08:53+0300

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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. 11 kent için için ise sağanak uyarısı verilirken özellikle Rize ve Artvin için 'sarı alarm' verildi. Rize ve Artvin'e dikkatMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. MGM tarafından bu iki kentimiz için "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısında bulunuldu.Sıcaklıklar artıyorSıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.İllerdeki hava durumu nasıl olacak?MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutluİSTANBUL: 32, Parçalı ve az bulutluİZMİR: 34, Parçalı ve az bulutluKOCAELİ: 32, Parçalı ve az bulutluBURSA: 33, Parçalı bulutluÇANAKKALE: 33, Parçalı ve az bulutluADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutluANTALYA: 31, Parçalı ve az bulutluBURDUR: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP: 29, Parçalı ve az bulutluSAMSUN: 29, Parçalı yer yer çok bulutluTRABZON: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyorERZURUM: 28, Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açıkMARDİN: 36, Az bulutlu ve açıkŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık

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