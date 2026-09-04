https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/bmden-korkutan-el-nino-uyarisi-temel-gidalari-stoklayin-1108496071.html

BM'den korkutan El Nino uyarısı: 'Temel gıdaları stoklayın'

BM'den korkutan El Nino uyarısı: 'Temel gıdaları stoklayın'

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler, tarihin en şiddetli El Nino dalgasının kapıda olduğunu belirterek dünyayı "aşırı hava tehlikesi bölgesi" ilan etti. İngiltere'de hükümet... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T11:40+0300

2026-09-04T11:40+0300

2026-09-04T11:40+0300

yaşam

angela eagle

çevre

guterres

güney afrika

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

el nino

süper el nino

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Tarihin en sıcak yaz mevsiminin ardından küresel atmosfer dengesi yerini tahmin edilemez bir kırılmaya bırakıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan son rapor, gezegenin eşi benzeri görülmemiş bir iklim şokuyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Pasifik sularında biriken devasa ısı kütlesinin tetiklediği El Niño doğa olayının gözler önünde devasa boyutlara ulaştığını duyuran yetkililer, dünya genelinde sert fırtınalar, yıkıcı seller ve kuraklık dalgalarının kapıyı çaldığını bildirdi.Hükümetten halka şok çağrı: "Evinizde erzak bulundurun"Kritik atmosferik tablonun ardından İngiltere'den gelen resmi açıklamalar alarmın boyutunu gözler önüne serdi. İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanı Angela Eagle, The Guardian'a yaptığı değerlendirmede işlerin kontrolden çıkma ihtimaline karşı vatandaşların temel ihtiyaç maddelerini stoklaması gerektiğini vurguladı.Tarihin en büyük El Niño dalgasıyla karşı karşıya olunduğuna işaret eden Eagle, acil servis ekipleri ulaşana kadar hanelerin kendi kendine yetebilecek düzeyde erzak bulundurmasının hayati önem taşıdığını belirtti. İngiliz Meteoroloji Ofisi (Met Office) ise İngiltere ve Kuzeybatı Avrupa hattının sonbahar ile kış aylarında şiddetli fırtınalar ve rekor yağışlarla boğuşacağını duyurdu.Yüzyılların en güçlüsü: Şubat ayına kadar sürecekOkyanuslarda biriken olağan dışı enerji bilim insanlarını da tedirgin ediyor. Jeofiziksel tehlikeler uzmanı Prof. Bill McGuire, Doğu Pasifik'te biriken akılalmaz ısı miktarının, bu olayı yaşayan insan hafızasındaki ve belki de son birkaç yüzyılın en güçlü El Niño'su yapacağını açıkladı.Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) verilerine göre söz konusu tehlikeli hava döngüsü şu kritik etkilerle en az Şubat ayına kadar etkisini sürdürecek:BM Genel Sekreteri Guterres: 'Tehlike bölgesindeyiz'Küresel ölçekteki tehdidin boyutunu özetleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, bilimsel verilerin gezegenin bilinmeyen sulara sürüklendiğini kanıtladığını belirterek dünyanın doğrudan "aşırı hava olaylarının tehlike bölgesinde" olduğunu ilan etti. Uluslararası toplumu acil önlem almaya çağıran Guterres, artan doğal risklerle insanlığı koruma iradesi arasındaki yarışın mutlak surette kazanılması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/nepaldeki-sel-felaketinin-9-gununde-mucize-kurtulus-yerin-170-metre-altindaki-tunelde-bulunmayi-1108494553.html

güney afrika

süper el nino

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angela eagle, çevre, guterres, güney afrika, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, el nino, süper el nino