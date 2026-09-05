https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/meloniden-cumhurbaskani-erdogana-tesekkur-tarihi-baglar-ve-ortak-cikarlarla-birbirine-bagliyiz-1108526387.html

Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: 'Tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlıyız'

Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: 'Tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlıyız'

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, liderlik ettiği sağ koalisyon hükümetinin ülkesinde son 80 yıldaki en uzun ömürlü iktidar olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep... 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T20:29+0300

2026-09-05T20:29+0300

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1946'dan bu yana cumhuriyetle yönetilen İtalya'da 2022'den beri iktidarda olan Meloni, liderlik ettiği hükümetin ülke tarihinin en uzun ömürlü hükümeti olarak dün tarihe geçmesi dolayısıyla ​​​​​​​dünya liderlerinden gelen tebrik mesajlarına tek tek yanıt verdi.Başbakan Meloni, kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan için ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda​​​​​​​, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli dönüm noktası dolayısıyla gönderdiğiniz mesajı ve tebriklerinizi almaktan memnuniyet duydum" ifadesini kullandı.Meloni, mesajında şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İtalya Cumhuriyeti'nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

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