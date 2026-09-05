https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/kuzey-kibrista-can-kaybi-13e-yukseldi-1108521057.html

Kuzey Kıbrıs'ta can kaybı 13'e yükseldi

Kuzey Kıbrıs'ta can kaybı 13'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'taki gemi kazasında can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T12:31+0300

2026-09-05T12:31+0300

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dünya

kuzey kıbrıs

gemi kazası

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Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisinde can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldıKuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisinden 1 kişinin daha naaşının çıkarıldığını belirtti. Başbakan Üstel, düzenlediği basın toplantısında arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydederek, "Meydana gelen deniz kazasının ardından aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir insanımızın daha naaşına ulaşılmıştır." ifadesini kullandı.Ünal Üstel, ulaşılan naaşla birlikte gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e yükseldiğini aktararak, kayıp sayısının ise 15 olduğunu söyledi.Üstel, çıkarılan naaşın kimliğinin tespiti için çaışmaların başladığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/girnedeki-gemi-kazasinda-can-kaybi-12ye-yukseldi-kayip-16-kisi-550-metre-derinlikte-araniyor-1108495476.html

kuzey kıbrıs

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kuzey kıbrıs, gemi kazası