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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/kuzey-kibrista-can-kaybi-13e-yukseldi-1108521057.html
Kuzey Kıbrıs'ta can kaybı 13'e yükseldi
Kuzey Kıbrıs'ta can kaybı 13'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'taki gemi kazasında can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T12:31+0300
2026-09-05T12:58+0300
dünya
kuzey kıbrıs
gemi kazası
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Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisinde can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldıKuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisinden 1 kişinin daha naaşının çıkarıldığını belirtti. Başbakan Üstel, düzenlediği basın toplantısında arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydederek, "Meydana gelen deniz kazasının ardından aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir insanımızın daha naaşına ulaşılmıştır." ifadesini kullandı.Ünal Üstel, ulaşılan naaşla birlikte gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e yükseldiğini aktararak, kayıp sayısının ise 15 olduğunu söyledi.Üstel, çıkarılan naaşın kimliğinin tespiti için çaışmaların başladığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/girnedeki-gemi-kazasinda-can-kaybi-12ye-yukseldi-kayip-16-kisi-550-metre-derinlikte-araniyor-1108495476.html
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kuzey kıbrıs, gemi kazası
kuzey kıbrıs, gemi kazası

Kuzey Kıbrıs'ta can kaybı 13'e yükseldi

12:31 05.09.2026 (güncellendi: 12:58 05.09.2026)
© Harun ÖzalpKuzey Kıbrıs
Kuzey Kıbrıs - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
© Harun Özalp
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Kuzey Kıbrıs'taki gemi kazasında can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisinde can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisinden 1 kişinin daha naaşının çıkarıldığını belirtti. Başbakan Üstel, düzenlediği basın toplantısında arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydederek, "Meydana gelen deniz kazasının ardından aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir insanımızın daha naaşına ulaşılmıştır." ifadesini kullandı.
Ünal Üstel, ulaşılan naaşla birlikte gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e yükseldiğini aktararak, kayıp sayısının ise 15 olduğunu söyledi.
Üstel, çıkarılan naaşın kimliğinin tespiti için çaışmaların başladığını da sözlerine ekledi.
sahil güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
TÜRKİYE
Girne'deki gemi kazasında can kaybı 12'ye yükseldi: Kayıp 16 kişi 550 metre derinlikte aranıyor
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