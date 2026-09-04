https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/girnedeki-gemi-kazasinda-can-kaybi-12ye-yukseldi-kayip-16-kisi-550-metre-derinlikte-araniyor-1108495476.html

Girne'deki gemi kazasında can kaybı 12'ye yükseldi: Kayıp 16 kişi 550 metre derinlikte aranıyor

Girne'deki gemi kazasında can kaybı 12'ye yükseldi: Kayıp 16 kişi 550 metre derinlikte aranıyor

Sputnik Türkiye

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta alabora olan Filojet yolcu gemisinde can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Yüstel "2 kadının daha naaşına... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T11:15+0300

2026-09-04T11:15+0300

2026-09-04T11:55+0300

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gemi kazası

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Kuzey Kıbrıs'ın Girne kenti açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasında arama çalışmaları sürerken iki acı haber daha geldi.2 cansız beden bulundu: Can kaybı yükseldiKuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda 2 kadının daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylece daha önce 10 olarak açıklanan can kaybı 12'ye yükseldi.Kayıp sayısı 16Filo Jet, 30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket etmiş, kısa süre sonra su almaya başlayarak alabora olmuştu.Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Kazanın ardından açıklanan rakamlar arama çalışmaları ve kimlik tespitleriyle güncellenirken, son iki naaşa ulaşılmasıyla birlikte 16 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.Enkaz 550 metredeFacianın ardından Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın'ın gelişmiş sonar sistemiyle yapılan taramalarda batığın bulunduğu nokta belirlenmiş, daha sonra TCG Alemdar tarafından geminin enkazına ulaşılmıştı.Enkazın denizin yaklaşık 550 metre altında bulunduğu açıklanmıştı. Derinlik nedeniyle son derece güç şartlarda yürütülen görüntüleme ve arama faaliyetleri uzaktan kumandalı su altı araçlarıyla gerçekleştiriliyor.

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