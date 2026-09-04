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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/girnedeki-gemi-kazasinda-can-kaybi-12ye-yukseldi-kayip-16-kisi-550-metre-derinlikte-araniyor-1108495476.html
Girne'deki gemi kazasında can kaybı 12'ye yükseldi: Kayıp 16 kişi 550 metre derinlikte aranıyor
Girne'deki gemi kazasında can kaybı 12'ye yükseldi: Kayıp 16 kişi 550 metre derinlikte aranıyor
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Girne açıklarında 30 Ağustos'ta alabora olan Filojet yolcu gemisinde can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Yüstel "2 kadının daha naaşına... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
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Kuzey Kıbrıs'ın Girne kenti açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasında arama çalışmaları sürerken iki acı haber daha geldi.2 cansız beden bulundu: Can kaybı yükseldiKuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda 2 kadının daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylece daha önce 10 olarak açıklanan can kaybı 12'ye yükseldi.Kayıp sayısı 16Filo Jet, 30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket etmiş, kısa süre sonra su almaya başlayarak alabora olmuştu.Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Kazanın ardından açıklanan rakamlar arama çalışmaları ve kimlik tespitleriyle güncellenirken, son iki naaşa ulaşılmasıyla birlikte 16 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.Enkaz 550 metredeFacianın ardından Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın'ın gelişmiş sonar sistemiyle yapılan taramalarda batığın bulunduğu nokta belirlenmiş, daha sonra TCG Alemdar tarafından geminin enkazına ulaşılmıştı.Enkazın denizin yaklaşık 550 metre altında bulunduğu açıklanmıştı. Derinlik nedeniyle son derece güç şartlarda yürütülen görüntüleme ve arama faaliyetleri uzaktan kumandalı su altı araçlarıyla gerçekleştiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/gemisini-batiran-kaptana-dair-detaylar-ortaya-cikiyor-ehliyeti-3-bin-500-dolara-almis-1108490530.html
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kıbrıs, gemi, gemi kazası
kıbrıs, gemi, gemi kazası

Girne'deki gemi kazasında can kaybı 12'ye yükseldi: Kayıp 16 kişi 550 metre derinlikte aranıyor

11:15 04.09.2026 (güncellendi: 11:55 04.09.2026)
© Ali Ruhluelsahil güvenlik
sahil güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© Ali Ruhluel
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Girne açıklarında 30 Ağustos'ta alabora olan Filojet yolcu gemisinde can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Yüstel "2 kadının daha naaşına ulaşıldı. Faciada can kaybı 12'ye yükseldi. Yaklaşık 550 metre derinlikte bulunan enkazda arama çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor" dedi.
Kuzey Kıbrıs'ın Girne kenti açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasında arama çalışmaları sürerken iki acı haber daha geldi.

2 cansız beden bulundu: Can kaybı yükseldi

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda 2 kadının daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylece daha önce 10 olarak açıklanan can kaybı 12'ye yükseldi.

Kayıp sayısı 16

Filo Jet, 30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket etmiş, kısa süre sonra su almaya başlayarak alabora olmuştu.
Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Kazanın ardından açıklanan rakamlar arama çalışmaları ve kimlik tespitleriyle güncellenirken, son iki naaşa ulaşılmasıyla birlikte 16 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Enkaz 550 metrede

Facianın ardından Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın'ın gelişmiş sonar sistemiyle yapılan taramalarda batığın bulunduğu nokta belirlenmiş, daha sonra TCG Alemdar tarafından geminin enkazına ulaşılmıştı.
Enkazın denizin yaklaşık 550 metre altında bulunduğu açıklanmıştı. Derinlik nedeniyle son derece güç şartlarda yürütülen görüntüleme ve arama faaliyetleri uzaktan kumandalı su altı araçlarıyla gerçekleştiriliyor.
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