https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/korsan-taksici-polise-ates-acti-polis-memuru-hayatini-kaybetti-saldirgan-intihar-etti-1108517645.html
Korsan taksici polise ateş açtı: Polis memuru hayatını kaybetti, saldırgan intihar etti
Korsan taksici polise ateş açtı: Polis memuru hayatını kaybetti, saldırgan intihar etti
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan, hastanede yapılan tüm müdahalelere... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T03:34+0300
2026-09-05T03:34+0300
2026-09-05T03:34+0300
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik uygulaması sırasında polis ekiplerine yönelik silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan hayatını kaybetti.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre olay, dün saat 22.50 sıralarında Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde gerçekleşti.Bölgede trafik uygulaması yapan emniyet ekipleri, korsan taksicilik yaptığı belirlenen bir araca işlem uyguladı. İşlemin ardından araç sürücüsü Ekrem A., polis ekiplerine silahla ateş açtı.Valilik açıklamasında, saldırıyı gerçekleştiren Ekrem A'nın olayın hemen ardından yanında bulunan silahla intihar ettiği belirtildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ekrem A. da hastanede hayatını kaybetti.
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türkiye, korsan taksi, polis
türkiye, korsan taksi, polis
Korsan taksici polise ateş açtı: Polis memuru hayatını kaybetti, saldırgan intihar etti
İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Ekrem A. da olayın ardından yaşamını yitirdi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik uygulaması sırasında polis ekiplerine yönelik silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan hayatını kaybetti.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre olay, dün saat 22.50 sıralarında Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde gerçekleşti.
Bölgede trafik uygulaması yapan emniyet ekipleri, korsan taksicilik yaptığı belirlenen bir araca işlem uyguladı. İşlemin ardından araç sürücüsü Ekrem A., polis ekiplerine silahla ateş açtı.
Valilik açıklamasında, saldırıyı gerçekleştiren Ekrem A'nın olayın hemen ardından yanında bulunan silahla intihar ettiği belirtildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ekrem A. da hastanede hayatını kaybetti.