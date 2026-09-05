12 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Çok sayıda il müftüsünün görev yeri değişti
02:52 05.09.2026 (güncellendi: 03:23 05.09.2026)
© İHAResmi Gazete
© İHA
Abone ol
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çeşitli kamu kurumlarında yeni atamalar ve görevden almalar gerçekleştirildi. Çok sayıda il müftüsünün görev yeri değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında bazı bakanlıklar ile kamu kurumlarının yönetim kadrolarında ve büyükelçiliklerde değişiklikler yapıldı.
12 ülkeye yeni büyükelçi ataması
Karar kapsamında yapılan atamalar şöyle:
Burundi: Haydar Kerem Divanlıoğlu
Filipinler: Kaan Esener
Finlandiya: Ayşe Hilal Sayan Koytak
Bahreyn: Necati Sancaktutan
Umman: Hüsayin Ergani
Namibya: Fikriye Aslı Güven
Güney Kore: Fatih Yıldız
Sudan: Fahri Türker Oba
Kuzey Makedonya: Alper Aktaş
Somali: Ferhat Alkan
Gambiya: Özgür Gökmen
Mozambik: Ayça Oşafoğlu İnam
Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Alp Işıklı ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatih Ulusoy merkeze alındı.
Diyanet'te başkan değişikliği
Karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan görevden alındı. Kaan'ın yerine Ahmet Bostancı atandı.
İl müftülüklerinde kapsamlı değişiklik
Karar kapsamında çok sayıda il müftülüğüne yeni atamalar yapıldı. Yeni görevlendirmeler şöyle:
Bilecik: Yusuf Dikmen
Tunceli: Fethullah Yavuz
Iğdır: Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt
Kilis: Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel
Karabük: Mustafa Yavuz
Kocaeli: Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş
Bolu: Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay
Giresun: Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş
Hakkari: Recep Eren
Niğde: Kars İl Müftüsü Yavuz Yıldız
Kars: Selami Aykul
Nevşehir: Gümüşhane İl Müftüsü Hayri Erenay
Gümüşhane: Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz
Karaman: Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer
Isparta: Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş
Kırklareli: Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar
Aksaray: Ali Efe
Zonguldak: Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı
Bayburt: Basri Bektaş
Konya: Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük
Diyarbakır: Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu
Erzincan: Selim Yazıcı
Yalova: Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı
Rize: Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk
Şanlıurfa: Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık
Van: Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak
Bitlis: Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin
Bartın: Mehmet Çelebi
Aydın: Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır
Samsun: Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş
Adana: Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu
Afyonkarahisar: Burdur İl Müftüsü Ali Hayri Çelik
Burdur: Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş
Sinop: Mehmet Arslaner
Kütahya: Hasan İzmirli
Kültür ve Turizm Bakanlığında yeni atamalar
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Yalçın Çakar getirildi.
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne İbrahim Emre Gürsoy, Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Celal Baz atandı.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Murat Uslu getirilirken, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Derya Örs yeniden atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev değişiklikleri
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Kırklareli İl Müdürü Bilgin Özbaş ile Muğla İl Müdürü Yakup Kütük görevden alındı.
Muğla İl Müdürlüğüne Nevşehir İl Müdürü Mahmut Selçuk, Nevşehir İl Müdürlüğüne Ankara İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Ankara İl Müdürlüğüne Artvin İl Müdürü Nevim Öz atandı.
Adıyaman İl Müdürlüğüne Mesut Polat, Kilis İl Müdürlüğüne ise Çetin Tutaş getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı ve diğer kurumlarda da değişiklik
Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Soykan görevden alındı.
Bakanlığın Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında açık bulunan Doğu Bölge Müdürlüğüne Cengiz Altaş atandı.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Tuğgeneral Murat Yetiş getirildi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığında boş bulunan 1. Hukuk Müşavirliği görevine ise Verda Gülsen Yaşar atandı.