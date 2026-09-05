https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/cok-sayida-il-muftusunun-gorev-yeri-degisti-1108517016.html

12 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Çok sayıda il müftüsünün görev yeri değişti

12 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Çok sayıda il müftüsünün görev yeri değişti

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çeşitli kamu kurumlarında yeni atamalar ve görevden almalar... 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T02:52+0300

2026-09-05T02:52+0300

2026-09-05T03:23+0300

türki̇ye

türkiye

diyanet i̇şleri başkanlığı

müftü

atama

resmi gazete

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında bazı bakanlıklar ile kamu kurumlarının yönetim kadrolarında ve büyükelçiliklerde değişiklikler yapıldı.12 ülkeye yeni büyükelçi atamasıKarar kapsamında yapılan atamalar şöyle:Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Alp Işıklı ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatih Ulusoy merkeze alındı.Diyanet'te başkan değişikliğiKarara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan görevden alındı. Kaan'ın yerine Ahmet Bostancı atandı.İl müftülüklerinde kapsamlı değişiklikKarar kapsamında çok sayıda il müftülüğüne yeni atamalar yapıldı. Yeni görevlendirmeler şöyle:Kültür ve Turizm Bakanlığında yeni atamalarKültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Yalçın Çakar getirildi.Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne İbrahim Emre Gürsoy, Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Celal Baz atandı.Vakıflar Genel Müdürlüğünün Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Murat Uslu getirilirken, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Derya Örs yeniden atandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev değişiklikleriAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Kırklareli İl Müdürü Bilgin Özbaş ile Muğla İl Müdürü Yakup Kütük görevden alındı.Muğla İl Müdürlüğüne Nevşehir İl Müdürü Mahmut Selçuk, Nevşehir İl Müdürlüğüne Ankara İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Ankara İl Müdürlüğüne Artvin İl Müdürü Nevim Öz atandı.Adıyaman İl Müdürlüğüne Mesut Polat, Kilis İl Müdürlüğüne ise Çetin Tutaş getirildi.Milli Savunma Bakanlığı ve diğer kurumlarda da değişiklikMilli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Soykan görevden alındı.Bakanlığın Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında açık bulunan Doğu Bölge Müdürlüğüne Cengiz Altaş atandı.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Tuğgeneral Murat Yetiş getirildi.Toplu Konut İdaresi Başkanlığında boş bulunan 1. Hukuk Müşavirliği görevine ise Verda Gülsen Yaşar atandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/sayistay-bassavciligina-yeni-atama-1108516638.html

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