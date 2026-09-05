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Galatasaray, Osimhen'in son durumunu açıkladı
Galatasaray, Osimhen'in son durumunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Başakşehir deplasmanında sakatlanan Victor Osimhen'in son durumuyla ilgili yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu. 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T14:18+0300
2026-09-05T14:18+0300
spor
başakşehir
galatasaray
osimhen
sakatlık
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Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanında sakatlanan yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. Sarı kırmızı kulüpten yapılan açıklamada Nijeryalı yıldızın tedavisine başlandığı ve MR dahil ileri tetkiklerinin tamamlanmasının beklendiği belirtildi.Gol atıp sakatlanmıştıMaça ilk 11'de başlayan ve 1 gol atan Victor Osimhen, 32. dakikada sakatlanarak yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada Nijeryalı yıldızın tedavisine başlandığı ve MR dahil ileri tetkiklerinin tamamlanmasının beklendiği belirtildi.Lemina ve Singo'nun durumu hakkında da bilgi verildiGalatasaray'ın bildirisinde şöyle denildi:"Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında dün oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır.Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo’nun sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi’nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır. Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Her üç oyuncunun da teşhis ve tedavileri sağlık ekibimiz tarafından titizlikle planlanmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/osimhen-sakatlandi-galatasaray-3-golle-kazandi-1108515167.html
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başakşehir, galatasaray, osimhen, sakatlık
başakşehir, galatasaray, osimhen, sakatlık

Galatasaray, Osimhen'in son durumunu açıkladı

14:18 05.09.2026
© Adem KutucuVictor Osimhen
Victor Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
© Adem Kutucu
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Başakşehir deplasmanında sakatlanan Victor Osimhen'in son durumuyla ilgili yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu.
Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanında sakatlanan yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. Sarı kırmızı kulüpten yapılan açıklamada Nijeryalı yıldızın tedavisine başlandığı ve MR dahil ileri tetkiklerinin tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Gol atıp sakatlanmıştı

Maça ilk 11'de başlayan ve 1 gol atan Victor Osimhen, 32. dakikada sakatlanarak yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada Nijeryalı yıldızın tedavisine başlandığı ve MR dahil ileri tetkiklerinin tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Lemina ve Singo'nun durumu hakkında da bilgi verildi

Galatasaray'ın bildirisinde şöyle denildi:
"Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında dün oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır.
Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo’nun sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi’nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır. Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Her üç oyuncunun da teşhis ve tedavileri sağlık ekibimiz tarafından titizlikle planlanmıştır."
Başakşehir - Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
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Osimhen sakatlandı: Galatasaray 3 golle kazandı
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