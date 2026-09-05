https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/eski-bakan-denizolgunun-olumuyle-ilgili-tutuklanmisti-doktorunun-ifadesi-ortaya-cikti-1108520174.html

Eski Bakan Denizolgun'un ölümüyle ilgili tutuklanmıştı: Doktorunun ifadesi ortaya çıktı

Eski Bakan Denizolgun'un ölümüyle ilgili tutuklanmıştı: Doktorunun ifadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan doktor Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Dr. Demirkol, yaptığı görüşmeleri... 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T11:22+0300

2026-09-05T11:22+0300

2026-09-05T12:02+0300

türki̇ye

hilmi tuna kuriş

arif ahmet denizolgun

soruşturma

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan doktor Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Bakan Denizolgun'un ölümü sonrasında yapılan ihbarı 'kendisinin yapıp yapmadığını hatırlamadığını' söyleyen Demirkol, "Maktulü 2-3 kere muayene ettim. Ancak aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum. Bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum” ifadelerini kullandı. Demirkol ifadesinde ölümü şüpheli görülen Denizolgun'la ilgili de, ağzında bir sıvı bulunduğunu ancak bunun kan mı yoksa başka bir sıvı mı olduğunu ayırt edemediğini ifade etti. Savcılık çelişkileri sordu: Olayları net olarak hatırlamıyorum savunması yaptıHabertürk'ün haberine göre, Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan doktor Nurettin Demirkol, savunmasında '10 yıl önceki olayları net hatırlayamıyorum' ifadelerini kullandıDemirkol, 26 Ağustos 2026 tarihinde tanık sıfatıyla verdiği ilk ifadesinde, sağlık ve kolluk ekiplerini kimin aradığını bilmediğini, Denizolgun’un özel doktoru olmadığını ve ölümü şüpheli olarak değerlendirmediğini söylemişti. Ancak Riva Polis Merkezi Amirliğinin hazırladığı 155 Acil Çağrı çözüm tutanağında, ihbarın Demirkol’un kullandığı telefon üzerinden yapıldığı, arayan kişinin kendisini ailenin hekimi olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu söylediği belirlendi. Savcılık bu çelişkiyi Demirkol’a doğrudan sordu. Demirkol ise “Olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir.” savunmasını yaptı.Savcılık, Demirkol’a olay günü polislerle birkaç kez görüştüğünü hatırlamasına rağmen, ilk ihbarı kendisinin yapıp yapmadığını neden hatırlamadığını da sordu. Demirkol, yakın zamanda baktığı hastaları dahi hatırlamakta zorlandığını ileri sürerek, olayın üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtiğine dikkat çekti. Şüpheli ayrıca olay yerinde telefonunu “ortada bıraktığını”, çiftliğe gelip giden kişilerden birinin de telefonundan ihbar yapmış olabileceğini savundu.Aile doktoru nasıl olunur bilmiyorumSoruşturmada dikkat çeken bir başka başlık da Demirkol’un Denizolgun’la doktor-hasta ilişkisine ilişkin ifadeleri oldu. Demirkol daha önce “özel doktoru değildim” demişti. Ancak olay yerine giden polis ve olay yeri inceleme görevlilerinin anlatımlarında, olay yerinde kendisini “aile doktoru” olarak tanıtan bir kişinin bulunduğuna ilişkin kayıtların yer aldığı belirtildi.Bu durum sorulduğunda Demirkol “Maktulü 2-3 kere muayene ettim. Ancak aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum. Bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum.” şeklinde savunma yaptı.Maktulün ağzında sıvı vardıMahkeme sorgusunda Denizolgun’un bulunduğu andaki durumuna ilişkin de ayrıntılar veren Demirkol, olay yerine ulaştığında Denizolgun’un hayatını kaybetmiş olduğunu söyledi.Demirkol, maktulün ağzında bir sıvı bulunduğunu ancak bunun kan mı yoksa başka bir sıvı mı olduğunu ayırt edemediğini, adli tıp uzmanı olmadığı için bu konuda kesin değerlendirme yapamayacağını ifade etti.Telefon görüşmelerini de hatırlamadıDemirkol, Denizolgun'un hayatını kaybettiği gün yaptığı telefon görüşmelerini de hatırlamadığını söyledi. Savcılık ayrıca Demirkol ile Hilmi Tuna Kuriş arasında aynı gece 21.13 ve devamında ardışık arama ve aranma kayıtları bulunduğunu belirledi. Bu kayıtlar sorulan Demirkol “O gün Hilmi Tuna Kuriş ile konuşup konuşmadığımı hatırlamıyorum. Gittiğimde orada olup olmadığını bilmiyorum.” dedi.Savcılık sorgusunda Demirkol’a Ahmet Yum, Ahmet Gökçen ve Alihan Kuriş’in olay yerine gelip gelmediği de soruldu. Demirkol olayın üzerinden 10 geçtiği için net hatırlayamadığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/arif-ahmet-denizolgun-sorusturmasi-doktor-nurettin-demirkol-tutuklandi-1108514303.html

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hilmi tuna kuriş , arif ahmet denizolgun, soruşturma