https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/bursada-orman-yangini-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1108523157.html
Bursa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bursa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Bursa Orhaneli'nde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor, 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T15:51+0300
2026-09-05T15:51+0300
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Bursa Orhaneli ilçesinde Perçin ve Balıoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekipler, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve 76 personelle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/antalyada-orman-yangini-sondurme-calismalari-suruyor-1108478271.html
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bursa, orman yangını
Bursa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bursa Orhaneli'nde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor,
Bursa Orhaneli ilçesinde Perçin ve Balıoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve 76 personelle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.