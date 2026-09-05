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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/bursada-orman-yangini-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1108523157.html
Bursa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bursa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Bursa Orhaneli'nde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor, 05.09.2026, Sputnik Türkiye
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Bursa Orhaneli ilçesinde Perçin ve Balıoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekipler, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve 76 personelle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/antalyada-orman-yangini-sondurme-calismalari-suruyor-1108478271.html
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bursa, orman yangını
bursa, orman yangını

Bursa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

15:51 05.09.2026
© Bursa Orman Bölge MüdürlüğüBursa
Bursa - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
© Bursa Orman Bölge Müdürlüğü
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Bursa Orhaneli'nde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor,
Bursa Orhaneli ilçesinde Perçin ve Balıoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve 76 personelle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
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Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
3 Eylül, 17:55
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