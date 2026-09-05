https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/bursada-orman-yangini-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1108523157.html

Bursa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Sputnik Türkiye

Bursa Orhaneli'nde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor, 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T15:51+0300

2026-09-05T15:51+0300

2026-09-05T15:51+0300

türki̇ye

bursa

orman yangını

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Bursa Orhaneli ilçesinde Perçin ve Balıoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekipler, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve 76 personelle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/antalyada-orman-yangini-sondurme-calismalari-suruyor-1108478271.html

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