https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/antalyada-orman-yangini-sondurme-calismalari-suruyor-1108478271.html

Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T17:55+0300

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Örenşehir Mahallesi’ndeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının ardından bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.Yangın söndürme çalışmalarına 6 helikopter ve 2 uçağın yanı sıra 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı katılıyor. Bölgede ayrıca 75 teknik personel ve yangın işçisi görev yapıyor.Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/aydinda-orman-yangini-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1108476581.html

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