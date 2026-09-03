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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/antalyada-orman-yangini-sondurme-calismalari-suruyor-1108478271.html
Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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yangın söndürme tüpü
yangın söndürme uçağı
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Örenşehir Mahallesi’ndeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının ardından bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.Yangın söndürme çalışmalarına 6 helikopter ve 2 uçağın yanı sıra 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı katılıyor. Bölgede ayrıca 75 teknik personel ve yangın işçisi görev yapıyor.Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/aydinda-orman-yangini-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1108476581.html
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antalya, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
antalya, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı

Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

17:55 03.09.2026
© AA / Antalya Orman Bölge MüdürlüğüAntalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© AA / Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Örenşehir Mahallesi’ndeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının ardından bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yangın söndürme çalışmalarına 6 helikopter ve 2 uçağın yanı sıra 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı katılıyor. Bölgede ayrıca 75 teknik personel ve yangın işçisi görev yapıyor.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Aydın'da yeni yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
TÜRKİYE
Aydın'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor
17:11
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