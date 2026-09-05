https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/bogazici-imardan-unlu-isimlere-kara-haber-evleri-icin-yikim-karari-cikti--1108519669.html
Boğaziçi İmar'dan ünlü isimlere kara haber: Evleri için yıkım kararı çıktı
Boğaziçi İmar'dan ünlü isimlere kara haber: Evleri için yıkım kararı çıktı
Sputnik Türkiye
Boğaziçi İmar Müdürlüğü 4 bin 141 yapı için yıkım kararı aldı. Kararda Hülya Avşar, Mehmet Ali Erbil, Ferdi Tayfur gibi ünlü isimlerin ek kaçak yapılarının da... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T09:57+0300
2026-09-05T09:57+0300
2026-09-05T09:57+0300
türki̇ye
mehmet ali erbil
ferdi tayfur
hülya avşar
i̇mar, i̇skan ve belediye bakanlığı
kaçak yapılar
kaçak yapılaşma
boğaziçi i̇mar müdürlüğü
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Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kaçak olduğu belirlenen yapılar için harekete geçti ve 4 bin 141 yapı için yıkım kararı aldı. Kararda Ferdi Tayfur, Hülya Avşar, Süreyya Yalçın, Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin ek kaçak yapılarının da yer aldığı belirtiliyor. Ünlü isimlerin evleri için de karar alındı Hürriyet'in haberine göre, yıkım kararı bulunan 4 bin 141 yapının sahiplerine ilişkin bilgiler de ortaya çıktı. Listenin en dikkat çeken bölümü Sarıyer oldu. Bin 982 yapı hakkında yıkım kararı verilen bölgede Ferdi Tayfur, Hülya Avşar, Harika Avcı, Süreyya Yalçın, Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin adları yer aldı. İş dünyasından ise İshak Alaton ve Hacı Ömer Sabancı isimleri dikkat çekti.Beşiktaş'ta ise 544 yapı için yıkım kararı bulunuyor. Bu listede iş insanı Mustafa Koç ve hissedarlarının yanı sıra Saffet Ulusoy ve hissedarlarının isimleri de yer alıyor. Kayıtlarda bazı yapıların balkon, çatı, garaj ve bahçe gibi bölümlerinde yapılan değişikliklerin zabıta tutanaklarına geçtiği görülüyor. Listede yer alan kayıtların bir bölümünün geçmiş yıllara ait olduğu ise dikkat çekti.İhale tarihi de belli olduYıkım kararı bulunan 4 bin 141 yapı için ihale 22 Eylül’de gerçekleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/bakanlik-degistirdi-tarim-arazilerinde-bag-evi-kurulmasina-izin-verilen-buyukluk-sarti-aciklandi--1107757006.html
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mehmet ali erbil , ferdi tayfur, hülya avşar, i̇mar, i̇skan ve belediye bakanlığı, kaçak yapılar, kaçak yapılaşma, boğaziçi i̇mar müdürlüğü
mehmet ali erbil , ferdi tayfur, hülya avşar, i̇mar, i̇skan ve belediye bakanlığı, kaçak yapılar, kaçak yapılaşma, boğaziçi i̇mar müdürlüğü
Boğaziçi İmar'dan ünlü isimlere kara haber: Evleri için yıkım kararı çıktı
Boğaziçi İmar Müdürlüğü 4 bin 141 yapı için yıkım kararı aldı. Kararda Hülya Avşar, Mehmet Ali Erbil, Ferdi Tayfur gibi ünlü isimlerin ek kaçak yapılarının da yıkım listesinde yer aldığı belirtiliyor.
Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kaçak olduğu belirlenen yapılar için harekete geçti ve 4 bin 141 yapı için yıkım kararı aldı. Kararda Ferdi Tayfur, Hülya Avşar, Süreyya Yalçın, Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin ek kaçak yapılarının da yer aldığı belirtiliyor.
Ünlü isimlerin evleri için de karar alındı
Hürriyet'in haberine göre, yıkım kararı bulunan 4 bin 141 yapının sahiplerine ilişkin bilgiler de ortaya çıktı. Listenin en dikkat çeken bölümü Sarıyer oldu. Bin 982 yapı hakkında yıkım kararı verilen bölgede Ferdi Tayfur, Hülya Avşar, Harika Avcı, Süreyya Yalçın, Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin adları yer aldı. İş dünyasından ise İshak Alaton ve Hacı Ömer Sabancı isimleri dikkat çekti.
Beşiktaş'ta ise 544 yapı için yıkım kararı bulunuyor. Bu listede iş insanı Mustafa Koç ve hissedarlarının yanı sıra Saffet Ulusoy ve hissedarlarının isimleri de yer alıyor. Kayıtlarda bazı yapıların balkon, çatı, garaj ve bahçe gibi bölümlerinde yapılan değişikliklerin zabıta tutanaklarına geçtiği görülüyor. Listede yer alan kayıtların bir bölümünün geçmiş yıllara ait olduğu ise dikkat çekti.
İhale tarihi de belli oldu
Yıkım kararı bulunan 4 bin 141 yapı için ihale 22 Eylül’de gerçekleşecek.