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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/bakanlik-degistirdi-tarim-arazilerinde-bag-evi-kurulmasina-izin-verilen-buyukluk-sarti-aciklandi--1107757006.html
Bakanlık değiştirdi: Tarım arazilerinde bağ evi kurulmasına izin verilen büyüklük şartı açıklandı
Bakanlık değiştirdi: Tarım arazilerinde bağ evi kurulmasına izin verilen büyüklük şartı açıklandı
Sputnik Türkiye
Tarımsal amaçlı yapıların kriterleri değiştirildi. Üzerine bağ evi kurulmasına izin verilen tarım arazilerinde aranan asgari büyüklük şartı 2 hektar oldu. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T11:18+0300
2026-08-04T11:18+0300
ekonomi̇
tarım ve orman bakanlığı
hobi bahçesi
tarım arazisi
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Tarımsal amaçlı yapıların kriterlerinde yapılan değişiklikle, üzerine bağ evi kurulmasına izin verilen tarım arazilerinde aranan asgari büyüklük şartı yeni yönetmelikle birlikte 5 hektardan 2 hektara indirildi. 50 bin metrekareden 20 bin metrekareye indirildiTarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan "Tarımsal Amaçlı Yapıların Kriterleri" bölümündeki 6.1 maddesinde bulunan "5 hektar" ibaresi "2 hektar" olarak değiştirildi.Yapılan değişiklikle birlikte tarımsal amaçlı yapıların inşası için daha önce en az 50 bin metrekare arazi büyüklüğü aranırken, bu sınır 20 bin metrekareye düşürüldü. Böylece daha küçük tarım arazilerine sahip üreticilerin de tarımsal amaçlı yapı izni alabilmesinin önü açılmış oldu.Villa ve hobi bahçelerini etkileyecek mi?Habertürk'ün haberine göre söz konusu değişiklik, son aylarda tarım arazilerinde kaçak bungalov, villa ve hobi bahçesi uygulamalarını engellemek amacıyla getirilen sıkı kurallarda bir değişiklik anlamına gelmiyor.Yönetmelikle ayrıca geçiş sürecine ilişkin önemli bir hüküm de getirildi. Buna göre, 4 Nisan 2026'da yürürlüğe giren yönetmelikten önce Bakanlığa yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım başvuruları, yürürlükten kaldırılan eski yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmeye devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/binlerce-kisiyi-ilgilendiriyor-hobi-bahceleri-duzenlemesi-yakinda-yururlukte-1106256266.html
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tarım ve orman bakanlığı, hobi bahçesi, tarım arazisi
tarım ve orman bakanlığı, hobi bahçesi, tarım arazisi

Bakanlık değiştirdi: Tarım arazilerinde bağ evi kurulmasına izin verilen büyüklük şartı açıklandı

11:18 04.08.2026
© AA / Alaca BelediyesiÇorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yaklaşık bin dekar tarım arazisi zarar gördü.
Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yaklaşık bin dekar tarım arazisi zarar gördü. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AA / Alaca Belediyesi
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Tarımsal amaçlı yapıların kriterleri değiştirildi. Üzerine bağ evi kurulmasına izin verilen tarım arazilerinde aranan asgari büyüklük şartı 2 hektar oldu.
Tarımsal amaçlı yapıların kriterlerinde yapılan değişiklikle, üzerine bağ evi kurulmasına izin verilen tarım arazilerinde aranan asgari büyüklük şartı yeni yönetmelikle birlikte 5 hektardan 2 hektara indirildi.

50 bin metrekareden 20 bin metrekareye indirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan "Tarımsal Amaçlı Yapıların Kriterleri" bölümündeki 6.1 maddesinde bulunan "5 hektar" ibaresi "2 hektar" olarak değiştirildi.
Yapılan değişiklikle birlikte tarımsal amaçlı yapıların inşası için daha önce en az 50 bin metrekare arazi büyüklüğü aranırken, bu sınır 20 bin metrekareye düşürüldü. Böylece daha küçük tarım arazilerine sahip üreticilerin de tarımsal amaçlı yapı izni alabilmesinin önü açılmış oldu.

Villa ve hobi bahçelerini etkileyecek mi?

Habertürk'ün haberine göre söz konusu değişiklik, son aylarda tarım arazilerinde kaçak bungalov, villa ve hobi bahçesi uygulamalarını engellemek amacıyla getirilen sıkı kurallarda bir değişiklik anlamına gelmiyor.
Yönetmelikle ayrıca geçiş sürecine ilişkin önemli bir hüküm de getirildi. Buna göre, 4 Nisan 2026'da yürürlüğe giren yönetmelikten önce Bakanlığa yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım başvuruları, yürürlükten kaldırılan eski yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmeye devam edecek.
Hobi bahçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
TÜRKİYE
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Hobi bahçeleri düzenlemesi yakında yürürlükte
4 Haziran , 15:38
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