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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/silivri-aciklarindaki-kazada-alsu-gemi-kaptani-erarslan-ile-3-kaptan-evciman-icin-tutuklama-istendi-1108483137.html
Silivri açıklarındaki kazada ALSU gemi kaptanı Erarslan ile 3. kaptan Evciman için tutuklama istendi
Silivri açıklarındaki kazada ALSU gemi kaptanı Erarslan ile 3. kaptan Evciman için tutuklama istendi
Sputnik Türkiye
Silivri açıklarındaki kazada ALSU gemi kaptanı Ahmet Erarslan ile 3. kaptan Murat Evciman için tutuklama istendi. Geminin 4 çalışanı için adli kontrol talep... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu ile ALSU isimli ticari gemilerin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu’nun battığı ve gemideki 10 kişilik mürettebata ulaşılamadığı kazaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.Soruşturma kapsamında ALSU gemi kaptanı Ahmet Erarslan ile 3. kaptan Murat Evciman için tutuklama istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/barselonada-26-yil-hukumlu-turk-firari--yakalandi-turkiyeye-iade-edilmesi-bekleniyor-1108481981.html
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Silivri açıklarındaki kazada ALSU gemi kaptanı Erarslan ile 3. kaptan Evciman için tutuklama istendi

21:43 03.09.2026 (güncellendi: 21:52 03.09.2026)
© Ağıt Erdi UlukayaAlsu isimli tanker
Alsu isimli tanker - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© Ağıt Erdi Ulukaya
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Silivri açıklarındaki kazada ALSU gemi kaptanı Ahmet Erarslan ile 3. kaptan Murat Evciman için tutuklama istendi. Geminin 4 çalışanı için adli kontrol talep edildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu ile ALSU isimli ticari gemilerin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu’nun battığı ve gemideki 10 kişilik mürettebata ulaşılamadığı kazaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
Soruşturma kapsamında ALSU gemi kaptanı Ahmet Erarslan ile 3. kaptan Murat Evciman için tutuklama istendi.
Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
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