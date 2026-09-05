https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/bakan-tekin-ogretmenlere-yonelik-kiyafet-duzenlemesiyle-ilgili-son-noktayi-koydu-bu-konuda-1108520913.html

Bakan Tekin, öğretmenlere yönelik kıyafet düzenlemesiyle ilgili son noktayı koydu: Bu konuda kararlıyız

Bakan Tekin, öğretmenlere yönelik kıyafet düzenlemesiyle ilgili son noktayı koydu: Bu konuda kararlıyız

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerinin kılık kıyafetlerindeki düzenlemeyle ilgili konuştu. 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T12:18+0300

2026-09-05T12:18+0300

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türki̇ye

yusuf tekin

meb

öğretmen

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Trabzon'da temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin kılık kıyafetlerine yönelik düzenlemeyle ilgili konuştu. Bakan Tekin, "Biz sadece devlet memuru olarak, kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan, itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir, iki örneğin de öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık. Bu konuda kararlıyız" dedi. Biz kendilerine hatırlatıyoruzÖğretmenlerin çocukların rol modeli olduğunu vurgulayan Bakan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü: Bu anlamda öğretmen arkadaşlarımızın kılık kıyafet açısından da öğrencilerimize örnek olacak şekilde giyinebileceklerini, giyinmelerini biz kendilerine hatırlatıyoruz. Bakın altını çizerek söylüyorum, bu bir hatırlatmadır. Çünkü zaten cari mevzuata göre öğretmenler kamu personeli olarak kabul edildiği için devlet memurlarının, kamu personelinin kılık kıyafetle ilgili olarak uymak zorunda oldukları mevzuata zaten uyacaklar. Şimdi birileri çıkıyor, sendikalar, siyasi partiler eleştirilerini dile getiriyorlar. Ben de onlara şunu soruyorum. Bizim genelgemizde, benim görmediğim, sizin sendikanızda nasıl giyineceğinize dair bir ifade mi var? Ben sizin sendikadaki çalışan kişilerin kılığına, kıyafetine karışmıyorum. Bu genelge de karışmıyor. Bu genelge ne bir siyasi partinin, partisinin içerisindeki insanların kılığını, kıyafetini düzenliyor ne de bir sendikanın içindeki insanların kılıklarına, kıyafetlerine karışıyor. Bu genelge sadece öğretmen arkadaşlarımıza ki öğretmen arkadaşlarımızla ilgili de şunu söyleyeyim, öğretmenlerimizin tamamına yakını zaten öğretmene yakışır şekilde giyiniyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Orada problemimiz yok."Öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldıkBakan Yusuf Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ama bir tane kötü örnek, işte şurada herhangi bir ülkenin reklamını taşıyan, bayrağını taşıyan bir tişörtle sınıfa giren bir öğretmen otomatikman o çocuklara bir başka ülkenin reklamını yapmış oluyor, bir başka ülkenin tanıtımını yapmış oluyor ve çocuklarımıza kötü örnek oluyor. Bir tane örnek, bir tane öğretmen, 1,2 milyon öğretmenimizin hepsinin bir anda emeğinin önüne geçiyor. Bizim şu anda yaptığımız şey ne sendikalardaki kılık kıyafete karışıyoruz ne de başka bir şeye karışıyoruz. Biz sadece devlet memuru olarak, kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan, itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir, iki örneğin de öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık. Bu konuda kararlıyız. Dün itibarıyla da bunlarla ilgili bir kılavuz okullarda paylaştık. Bizim derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak. Bu da öğretmenlerin itibarını korumaktan, öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar verecek kötü uygulamaları ortadan kaldırmaktan geçiyor. Bu tedbirimiz de onunla alakalı."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ogretmen-onlugu-standartlari-belirlendi-1108503320.html

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yusuf tekin, meb, öğretmen