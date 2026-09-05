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ABD'den Suudi Arabistan'a 5 milyar dolarlık silah satışı onayı
ABD'den Suudi Arabistan'a 5 milyar dolarlık silah satışı onayı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yaklaşık 5 milyar dolar değerinde JDAM-ER güdüm kitleri ve bombaların olası satışını onayladı. Washington ayrıca... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD'nin Suudi Arabistan'a potansiyel 5 milyar dolarlık Ortak Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kitleri ve bombaları satışını onayladığını bildirdi:Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Krallık toplamda 10 binden fazla JDAM güdüm kiti, 10.000'den fazla genel amaçlı bomba, ayrıca fünye sistemleri, hedef tespit cihazları, yedek parçalar ve diğer destek malzemeleri talep etti.Öte yandan, ABD, Suudi Arabistan'a tahmini 750 milyon dolar karşılığında 60 adet AGT-1500 motoru ve ilgili ekipmanın olası satışını onayladı.
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abd, suudi arabistan, jdam-er
abd, suudi arabistan, jdam-er

ABD'den Suudi Arabistan'a 5 milyar dolarlık silah satışı onayı

02:05 05.09.2026
© AP Photo / Jose Luis Maganaİnsan haklarını ihlal edenlere yabancı askeri desteği kısıtlayan yasayı çiğnediği için ABD Dışişleri'ne dava açıldı
İnsan haklarını ihlal edenlere yabancı askeri desteği kısıtlayan yasayı çiğnediği için ABD Dışişleri'ne dava açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yaklaşık 5 milyar dolar değerinde JDAM-ER güdüm kitleri ve bombaların olası satışını onayladı. Washington ayrıca Krallığa 750 milyon dolar değerinde 60 AGT-1500 motoru satışına da yeşil ışık yaktı.
ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD'nin Suudi Arabistan'a potansiyel 5 milyar dolarlık Ortak Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kitleri ve bombaları satışını onayladığını bildirdi:

"ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Krallığı'na Genişletilmiş Menzilli Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM-ER) ve ilgili ekipmanların satın alınmasına yönelik olası bir Yabancı Askeri Satışı onaylama kararı almıştır. Tahmini toplam maliyet 5 milyar dolardır."

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Krallık toplamda 10 binden fazla JDAM güdüm kiti, 10.000'den fazla genel amaçlı bomba, ayrıca fünye sistemleri, hedef tespit cihazları, yedek parçalar ve diğer destek malzemeleri talep etti.
Öte yandan, ABD, Suudi Arabistan'a tahmini 750 milyon dolar karşılığında 60 adet AGT-1500 motoru ve ilgili ekipmanın olası satışını onayladı.
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