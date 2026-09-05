https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/abdden-suudi-arabistana-5-milyar-dolarlik-silah-satisi-onayi-1108516905.html

ABD'den Suudi Arabistan'a 5 milyar dolarlık silah satışı onayı

ABD'den Suudi Arabistan'a 5 milyar dolarlık silah satışı onayı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yaklaşık 5 milyar dolar değerinde JDAM-ER güdüm kitleri ve bombaların olası satışını onayladı. Washington ayrıca... 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T02:05+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD'nin Suudi Arabistan'a potansiyel 5 milyar dolarlık Ortak Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kitleri ve bombaları satışını onayladığını bildirdi:Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Krallık toplamda 10 binden fazla JDAM güdüm kiti, 10.000'den fazla genel amaçlı bomba, ayrıca fünye sistemleri, hedef tespit cihazları, yedek parçalar ve diğer destek malzemeleri talep etti.Öte yandan, ABD, Suudi Arabistan'a tahmini 750 milyon dolar karşılığında 60 adet AGT-1500 motoru ve ilgili ekipmanın olası satışını onayladı.

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