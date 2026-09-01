https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/vedat-milorun-9-bin-euro-aldigi-mekanin-tanitimini-yapmadigi-iddiasi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1108397369.html

Vedat Milor'un bir mekanın tanıtımı için 9 bin Euro aldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu

Vedat Milor'un bir mekanın tanıtımı için 9 bin Euro aldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu

Sputnik Türkiye

Bir dondurma işletmecisi ünlü yemek yazarı Vedat Milor'un mekanını tanıtması için 9 bin euro aldığını ama sosyal medyada kendileriyle ilgili paylaşım... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T11:57+0300

2026-09-01T11:57+0300

2026-09-01T12:01+0300

yaşam

vedat milor

i̇ddia

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Ünlü yemek yazarı Vedat Milor'a işletmesinin reklamını yapması için 9 bin euro verdiğini ama Milor'un bunu yapmadığını öne süren bir işletmecinin iddiası sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar işletmeyi haklı bulurken bazı kullanıcılar ise dolandırıcıların Vedat Milor'un ismini kullanmış olabileceğini dile getirdi. Sosyal medya kullanıcıların bazıları ise olayın kurgu olduğunu iddia etti. İşletmeci Milor'un zararını karşılamasını da isterken konuyla ilgili Milor'dan henüz bir açıklama gelmedi. 9 bin Euro'yu elden verdim iddiası 'Şikayetvar' platformunda paylaşım yapan bir kişi Vedat Milor'la ilgili bazı iddialarda bulundu. Milor'a mekanlarını tanıtması için 9 bin Euro verdiğini ancak tanıtımlarının yapılmadığını söyleyen işletmeci şu ifadeleri kullandı: "Ben Erenköy’de bulunan O... isimli dondurma işletmesinin sahibiyim. 10 Temmuz 2026 tarihinde Vedat Milor ile, Erenköy’deki dondurma bölümümüzün tanıtımını yapması için 9.000 Euro bedel üzerinden anlaştık. Ödemeyi elden yaptım, iletişimimizi ve anlaşmayı destekleyen WhatsApp yazışmalarımız, fotoğraflar ve dükkan içi video kayıtlarımız mevcut. Anlaşmaya göre çekim ve paylaşımların 1 hafta içinde yapılacağı söylendi. Ancak çekim tarihi sürekli ertelendi ve en sonunda 24 Temmuz 2026 tarihinde gelerek çekim yapıldı. Buna rağmen, söz verilen tarihlerde bir türlü paylaşım yapılmadı, her seferinde yayın tarihi ileri atıldı. Daha da önemlisi, bizim önümüze başka dondurma salonlarını aldıklarını ve arka arkaya paylaşım yapamayacakları için bizi beklettiklerini gördük. Bu süreçte dondurma sezonumuz, söz verilen bu reklam çalışması olmadan geçti ve ciddi anlamda mağdur olduk. Sezonluk bir iş yaptığımız için tanıtımın tam zamanında yapılmaması bizi hem maddi hem de manevi açıdan zor durumda bıraktı. Bugün itibarıyla hâlâ çekilen içerikler paylaşılmadı. Zararımızı karşılasınlar talebiÇekimi yaptıkları halde paylaşımı gerçekleştirmelerini ve gecikme nedeniyle uğradığımız zararların karşılanmasını talep ediyorum. Bu mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyorum." Sosyal medyada gündem olduSosyal medyada da konu gündem olurken bazı kullanıcılar işletmeyi haklı bulurken bazı kullanıcılar ise olayın kurgu olabileceğini hatta Milor'un adı kullanılarak yapılan bir dolandırıcılık olabileceğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/vedat-milor-acikladi-bir-daha-asla-gitmem-lezzet-her-seyi-affettirmez-1098344457.html

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