https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/rusya-icaoyu-kievin-sivil-havaciliga-mudahalesini-kinamaya-cagirdi-1108510068.html
Rusya, ICAO’yu Kiev’in sivil havacılığa müdahalesini kınamaya çağırdı
Rusya, ICAO’yu Kiev’in sivil havacılığa müdahalesini kınamaya çağırdı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Rus hava sahasıyla ilgili yayınladığı NOTAM duyurularını reddederek, ICAO'dan Kiev'in sivil havacılığa yönelik... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T17:17+0300
2026-09-04T17:17+0300
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Rusya, Ukrayna'nın sivil havacılığa tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Genel Sekreterliğine acil başvuruda bulundu.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna makamlarının Rusya Federasyonu hava sahasının güvenli olmadığı iddiasıyla yayınladığı NOTAM bildirimlerinin kesin bir dille reddedildiği belirtildi.Moskova'nın, Kiev'in sivil havacılık faaliyetlerine yönelik hukuka aykırı müdahalelerini ve yarattığı doğrudan tehditleri kınaması için ICAO'ya çağrıda bulunduğu kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Ukrayna'nın sivil havacılık güvenliğini tehlikeye atan eylemlerinin durdurulması amacıyla ICAO'dan hedef odaklı ve somut tedbirler almasının talep edildiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rosaviatsiya-kievin-rus-hava-sahasina-iliskin-belgeleri-hukuken-gecersiz-1108445184.html
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rusya dışişleri bakanlığı, icao, notam, ukrayna, kiev, rusya
rusya dışişleri bakanlığı, icao, notam, ukrayna, kiev, rusya
Rusya, ICAO’yu Kiev’in sivil havacılığa müdahalesini kınamaya çağırdı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Rus hava sahasıyla ilgili yayınladığı NOTAM duyurularını reddederek, ICAO'dan Kiev'in sivil havacılığa yönelik tehditlerine son vermesi için adım atmasını talep etti.
Rusya, Ukrayna'nın sivil havacılığa tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Genel Sekreterliğine acil başvuruda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna makamlarının Rusya Federasyonu hava sahasının güvenli olmadığı iddiasıyla yayınladığı NOTAM bildirimlerinin kesin bir dille reddedildiği belirtildi.
Moskova'nın, Kiev'in sivil havacılık faaliyetlerine yönelik hukuka aykırı müdahalelerini ve yarattığı doğrudan tehditleri kınaması için ICAO'ya çağrıda bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Ukrayna'nın sivil havacılık güvenliğini tehlikeye atan eylemlerinin durdurulması amacıyla ICAO'dan hedef odaklı ve somut tedbirler almasının talep edildiği vurgulandı.