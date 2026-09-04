https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/rusya-icaoyu-kievin-sivil-havaciliga-mudahalesini-kinamaya-cagirdi-1108510068.html

Rusya, ICAO’yu Kiev’in sivil havacılığa müdahalesini kınamaya çağırdı

Rusya, ICAO’yu Kiev’in sivil havacılığa müdahalesini kınamaya çağırdı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Rus hava sahasıyla ilgili yayınladığı NOTAM duyurularını reddederek, ICAO'dan Kiev'in sivil havacılığa yönelik... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T17:17+0300

2026-09-04T17:17+0300

2026-09-04T17:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya dışişleri bakanlığı

icao

notam

ukrayna

kiev

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107957714_0:38:746:458_1920x0_80_0_0_32d54cd158061479b3bd686cd7ac7e26.png

Rusya, Ukrayna'nın sivil havacılığa tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Genel Sekreterliğine acil başvuruda bulundu.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna makamlarının Rusya Federasyonu hava sahasının güvenli olmadığı iddiasıyla yayınladığı NOTAM bildirimlerinin kesin bir dille reddedildiği belirtildi.Moskova'nın, Kiev'in sivil havacılık faaliyetlerine yönelik hukuka aykırı müdahalelerini ve yarattığı doğrudan tehditleri kınaması için ICAO'ya çağrıda bulunduğu kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Ukrayna'nın sivil havacılık güvenliğini tehlikeye atan eylemlerinin durdurulması amacıyla ICAO'dan hedef odaklı ve somut tedbirler almasının talep edildiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rosaviatsiya-kievin-rus-hava-sahasina-iliskin-belgeleri-hukuken-gecersiz-1108445184.html

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, icao, notam, ukrayna, kiev, rusya