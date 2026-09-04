https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/zaharova-rusya-ukrayna-konusunda-temaslara-hazir-1108486618.html

Zaharova: Rusya, Ukrayna konusunda temaslara hazır

Zaharova: Rusya, Ukrayna konusunda temaslara hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Ukrayna konusundaki temasları desteklediğini ve bu tür görüşmelere katılmaya hazır olduğunu... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T01:15+0300

2026-09-04T01:15+0300

2026-09-04T01:15+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

temas

mutabakat

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Ukrayna konusunda temaslara karşı olmadığını ve gelecekteki görüşmelere hazır bulunduğunu, ancak esas meselenin varılan mutabakatların uygulanması olduğunu söyledi.Rus basınına konuşan Zaharova, “Her zaman herhangi bir temasa karşı olmadığımızı, aksine bunlardan yana olduğumuzu ve her zaman bu temaslara katıldığımızı söyledik. Gelecekteki bu tür temaslara hazır olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.Zaharova, görüşmelerde yalnızca açıklamaların değil, tarafların üzerinde anlaştığı hususların somut biçimde hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.Rusya’nın bugüne kadar kendi üzerine düşen yükümlülükler konusunda hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmadığını vurgulayan Zaharova, Ukrayna meselesindeki temasların sonuç vermesi için mutabakatların uygulanması gerektiğini kaydetti.

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, temas, mutabakat, rusya