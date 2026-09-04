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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/zaharova-rusya-ukrayna-konusunda-temaslara-hazir-1108486618.html
Zaharova: Rusya, Ukrayna konusunda temaslara hazır
Zaharova: Rusya, Ukrayna konusunda temaslara hazır
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Ukrayna konusundaki temasları desteklediğini ve bu tür görüşmelere katılmaya hazır olduğunu... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
temas
mutabakat
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Ukrayna konusunda temaslara karşı olmadığını ve gelecekteki görüşmelere hazır bulunduğunu, ancak esas meselenin varılan mutabakatların uygulanması olduğunu söyledi.Rus basınına konuşan Zaharova, “Her zaman herhangi bir temasa karşı olmadığımızı, aksine bunlardan yana olduğumuzu ve her zaman bu temaslara katıldığımızı söyledik. Gelecekteki bu tür temaslara hazır olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.Zaharova, görüşmelerde yalnızca açıklamaların değil, tarafların üzerinde anlaştığı hususların somut biçimde hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.Rusya’nın bugüne kadar kendi üzerine düşen yükümlülükler konusunda hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmadığını vurgulayan Zaharova, Ukrayna meselesindeki temasların sonuç vermesi için mutabakatların uygulanması gerektiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/rus-diplomat-mirosnik-zelenskiy-tum-ukrayna-istihbarat-birimlerini-denetimi-altina-almak-istiyor-1108485314.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, temas, mutabakat, rusya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, temas, mutabakat, rusya

Zaharova: Rusya, Ukrayna konusunda temaslara hazır

01:15 04.09.2026
© Sputnik / Sergey GuneyevRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© Sputnik / Sergey Guneyev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Ukrayna konusundaki temasları desteklediğini ve bu tür görüşmelere katılmaya hazır olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Ukrayna konusunda temaslara karşı olmadığını ve gelecekteki görüşmelere hazır bulunduğunu, ancak esas meselenin varılan mutabakatların uygulanması olduğunu söyledi.
Rus basınına konuşan Zaharova, “Her zaman herhangi bir temasa karşı olmadığımızı, aksine bunlardan yana olduğumuzu ve her zaman bu temaslara katıldığımızı söyledik. Gelecekteki bu tür temaslara hazır olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.
Zaharova, görüşmelerde yalnızca açıklamaların değil, tarafların üzerinde anlaştığı hususların somut biçimde hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Rusya’nın bugüne kadar kendi üzerine düşen yükümlülükler konusunda hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmadığını vurgulayan Zaharova, Ukrayna meselesindeki temasların sonuç vermesi için mutabakatların uygulanması gerektiğini kaydetti.
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