https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/rus-diplomat-mirosnik-zelenskiy-tum-ukrayna-istihbarat-birimlerini-denetimi-altina-almak-istiyor-1108485314.html

Rus diplomat Miroşnik: Zelenskiy, tüm Ukrayna istihbarat birimlerini denetimi altına almak istiyor

Rus diplomat Miroşnik: Zelenskiy, tüm Ukrayna istihbarat birimlerini denetimi altına almak istiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Vladimir Zelenskiy’nin tüm güvenlik ve istihbarat kurumlarını kendisine bağlamak istediğini... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T23:34+0300

2026-09-03T23:34+0300

2026-09-03T23:34+0300

ukrayna kri̇zi̇

rodion miroşnik

rusya dışişleri bakanlığı

vladimir zelenskiy

ukrayna güvenlik servisi

kirill budanov

ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur)

kiev

ukrayna

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Rus basınına konuşan Miroşnik, SBU’ya vekaleten başkanlık eden Aleksandr Poklad ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı ve eski Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kirill Budanov arasında ciddi bir yetki mücadelesi yaşandığını söyledi.Miroşnik, Zelenskiy’nin SBU’ya tüm güvenlik birimlerini tekelleştirme konusunda “açık çek” verdiğini belirterek, "Budanov, GUR’u kendi kontrolünde ve kendisine bağlı bir güvenlik dayanağı olarak tutmak istiyor. Zelenskiy ise tüm bu yapıların doğrudan kendisine bağlanmasını arzuluyor ve Poklad’a daha fazla güveniyor" dedi.SBU ve GUR arasında Kiev'de çatışmaÖte yandan, Ukrayna’da yayın yapan Strana.ua haber sitesi, çarşamba günü GUR ve SBU personeli arasında Kiev’de dolandırıcılık amaçlı çağrı merkezlerinin kontrolü nedeniyle silahlı çatışma çıktığını aktarmıştı. Habere göre çatışmada bir GUR görevlisi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.SBU ise olay sonrası yaptığı açıklamada, özel bir operasyon yürüttükleri sırada askerlerin kendi personeline saldırdığını iddia etti. Ukrayna medyası, olayla bağlantılı üç SBU mensubunun gözaltına alındığını aktardı.Strana.ua’ya göre, çatışmanın temel nedenlerinden biri Poklad ile daha önce GUR’un başında bulunan Budanov arasındaki eski bir anlaşmazlığa dayanıyor. Habere göre Budanov, Rusya ile yürütülen müzakerelerde Kiev heyetinde yer alan ve GUR çalışanı olan Denis Kireyev’in öldürülmesinden SBU’yu sorumlu tutuyor. Siteye göre, yaygın iddia söz konusu cinayetin Poklad’a bağlı kişilerce işlendiği yönünde.

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rodion miroşnik, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, ukrayna güvenlik servisi, kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur), kiev, ukrayna