https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/yok-sikayetler-uzerine-harekete-gecti-23-vakif-universitesine--yuksek-ucret-incelemesi--1108493727.html

YÖK şikayetler üzerine harekete geçti: 23 vakıf üniversitesine 'yüksek ücret' incelemesi

YÖK şikayetler üzerine harekete geçti: 23 vakıf üniversitesine 'yüksek ücret' incelemesi

Sputnik Türkiye

YÖK, öğrenim ücretlerinde yüzde 25 artış sınırına uymadıkları yönünde şikayet edilen 23 vakıf üniversitesini mercek altına aldı. Kurumlar hakkında inceleme... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T10:37+0300

2026-09-04T10:37+0300

2026-09-04T10:37+0300

türki̇ye

yök

yükseköğretim genel kurulu

yükseköğretim kurulu (yök)

vakıf üniversiteleri

fiyat artışı

eğitim

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Vakıf üniversitelerinin bazılarında öğrenim ücretlerinde yüzde 25 artış sınırına uyulmadığı yönündeki ihbarları dikkate alan YÖK, 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, istenen ücretlerde belirlenen kurallara uyulup uyulmadığını denetleyecek. Artış yüzde 25'i geçmeyecekYükseköğretim Genel Kurulu'nun 8 Temmuz 2026 tarihli kararıyla, vakıf yükseköğretim kurumlarının hazırlık veya birinci sınıf dışındaki sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için uygulanacak öğrenim ücreti artış oranının 2026-2027 akademik yılında yüzde 25'i geçmemesi kararlaştırılmıştı.Son dönemde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikayetlerde, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen artış sınırına uymadığı belirtildi.Öğrenci ve velilerin şikayetleri harekete geçirdiBaşvurular üzerine, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında, söz konusu yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 akademik yılı için belirledikleri öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek.Yükseköğretim Kurulu tarafından daha önce yapılan açıklamada, Başkanlığa ulaşan ve öğrenci aleyhine sonuç doğurduğu değerlendirilen başvuru, ihbar ve şikayetlerin günlük olarak ve ivedilikle inceleneceği duyurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ozel-universite-fiyatlari-cep-yakiyor-egitim-ucretlerine-yuzde-80e-varan-zam-1098091337.html

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yök, yükseköğretim genel kurulu, yükseköğretim kurulu (yök), vakıf üniversiteleri, fiyat artışı, eğitim