https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ozel-universite-fiyatlari-cep-yakiyor-egitim-ucretlerine-yuzde-80e-varan-zam-1098091337.html

Özel üniversite fiyatları cep yakıyor: Eğitim ücretlerine yüzde 80'e varan zam

Özel üniversite fiyatları cep yakıyor: Eğitim ücretlerine yüzde 80'e varan zam

Sputnik Türkiye

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından özel üniversitelerin de fiyatları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bazı üniversitelerde eğitim... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T16:39+0300

2025-07-23T16:39+0300

2025-07-23T16:39+0300

yaşam

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

özel üniversite ücretleri

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Üniversite sınav maratonunun sona ermesinin ardında sonuçlar açıklandı. Gençler kendileri için uygun üniversiteleri seçmeye çalışırken özel üniversitelerin zamlı fiyatları aileleri zor duruma sokuyor. Üniversite tercihleri 30 Temmuz -11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Özel üniversiteler de art arda 2025-2026 akademik yılı zamlı ücretlerini duyurmaya başladı. Bazı üniversitelerde tıp fakültesi eğitim ücreti 1 milyon 300 bin lirayı geçerken, mühendislik fakültesi ücretleri ise bir milyon liraya yaklaştı. İki taksitli ödemede enflasyon farkı alınacakDünya'nın haberine göre, Özyeğin, Sabancı, Koç ve Bilgi Üniversiteleri internet sitelerinde fiyatların yakında açıklanacağı belirtilirken ücretlerini açıklayan bazı özel üniversitelerin fiyatları şöyle: Bilkent Üniversitesi ise 2025-2026 yılı eğitim ücretini bütün bölüm ve programlar için 950 bin TL olarak belirledi. Geçen yıl bu ücret 620 bin TL olarak belirlenmişti. Bilkent Üniversitesi ücretlerine yüzde 53 zam yaparken ücretin iki taksit halinde ödenmesi durumunda 6 aylık enflasyon farkının da alınacağı belirtildi. Üniversite konuyla ilgili, "Eğitim ücretinin tamamını akademik yıl başında ödemek yerine, Bahar yarıyılına ait bölümünü Bahar yarıyılı başında enflasyon oranında artırılmış tutar üzerinden ödemeyi tercih etmek de mümkündür. Bu biçimde eğitim ücretini iki parçada ödemek isteyenler, Güz yarıyılı başında yıllık eğitim ücretinin yarısını, Bahar yarıyılı başında ise kalan tutarın Haziran – Kasım ayları arası altı aylık enflasyon oranında artırılarak belirlenen ve Aralık ayı içerisinde ilan edilen tutarı öder." açıklaması yaptı. Yeni dönemde yüzde 55 zam yapıldıTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ise tıp hariç bölümlerin yıllık ücretinin 930 bin TL olduğunu, tıp fakültesi ücretinin ise 1 milyon 302 bin TL olduğunu duyurdu. Bu ücret geçen yıl 600 bin TL iken tıp fakültesi için 840 bin TL'ydi. Böylece TOBB ETÜ'de de fiyatlar yüzde 55 artırıldı.Mühendislik programları 920 bin liraya yükseldiTED Üniversitesi ise fakülte bazında fiyatlarını açıkladı. Buna göre, İngilizce öğretmenliği 540 bin TL'den 820 bin TL'ye çıkarılırken, psikoloji ve İngiliz dili ve edebiyatı bölümü ücretleri 600 bin TL'den 920 bin TL'ye çıkarıldı. Mühendislik programlarının ücreti ise 600 bin TL'den 920 bin TL'ye yükseltildi.Başkent Üniversitesi, Tıp ve Diş hekimliği fakültesinin ücretlerine yüzde 80 zam yapıldı. İki bölümün ücretleri 1 milyon 480 bin lira oldu. Eczacılık fakültesinin ücreti ise yüzde 69 zamla 1 milyon 200 bin TL'ye çıktı. Mühendislik, hukuk, mimarlık fakültelerinin fiyatları ise 615 bin TL'den 990 bin TL'ye çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/universite-tercihi-yapacaklar-dikkat-en-cok-kazandiran-lisans-bolumleri-aciklandi--1098083282.html

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Sputnik Türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks), özel üniversite ücretleri