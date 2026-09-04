https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/volkswagende-tarihi-deprem-50-bin-kisi-isten-cikariliyor-1108488590.html
Volkswagen'de tarihi deprem: 50 bin kişi işten çıkarılıyor
Volkswagen'de tarihi deprem: 50 bin kişi işten çıkarılıyor
Sputnik Türkiye
Küresel otomotiv devi Volkswagen, dünya genelinde 50 bin ek personelin işine son verilmesini ve araç portföyünün yarı yarıya küçültülmesini içeren radikal... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T07:27+0300
2026-09-04T07:27+0300
2026-09-04T07:28+0300
ekonomi̇
almanya
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porsche
oliver blume
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Küresel otomotiv sektörünün kalbinde taşlar yerinden oynuyor. Almanya merkezli üretici Volkswagen, artan küresel rekabet ve pazar kayıpları karşısında şirketin geleceğini baştan yazacak en sert kemer sıkma paketini devreye aldı. Şirketin Denetleme Kurulu, yönetim tarafından sunulan ve 50 bin ek istihdam azaltımını içeren "Gelecek Planı" paketine oy birliğiyle onay verdi. Karar, otomotiv tarihindeki en büyük kurumsal daralma operasyonlarından birinin resmi başlangıcı oldu.Araç portföyü yüzde 50 silinecek: 2035 hedefiOnaylanan radikal paket yalnızca iş gücünü değil, markanın vitrindeki modellerini de doğrudan hedef alıyor. Şirketin endüstriyel ayak izini küçültme kararı kapsamında, mevcut araç portföyünün 2035 yılına kadar yüzde 50 daraltılması planlanıyor. Birçok ikonik modelin üretimden kalkacağına işaret eden bu hamleyle ilgili konuşan Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, kararın gelecek için güçlü bir sinyal olduğunu belirterek; ikonik markaları güçlendirmek adına önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca avro yatırım yapılacağını savundu.650 bin çalışanın yüzde 8'i: Fatura 100 bine mi çıkacak?Duyurulan 50 bin kişilik yeni tensikat dalgası, dev şirketin dünya genelindeki yaklaşık 650 bin çalışanının yüzde 8’ine denk geliyor. Ancak perde arkasındaki iddialar çok daha sarsıcı bir tablo çiziyor:Masadaki gizli tehdit: Porsche ve Piech aileleri rest çektiDenetleme kurulundan çıkan oy birliği, dev şirketin eşiğine geldiği devasa bir iç krizi son anda dondurdu. Şirketin kontrolünü elinde tutan Porsche ve Piëch aileleri ile yönetim kurulunun, planın reddedilmesi durumunda olağanüstü genel kurul kartını masaya sürdüğü ortaya çıktı. Yönetim içindeki bu gizli restleşmenin ardından onaylanan stratejiyle birlikte, otomotiv devinde kartlar yeniden dağıtılıyor.
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almanya, volkswagen (vw), porsche, oliver blume
almanya, volkswagen (vw), porsche, oliver blume
Volkswagen'de tarihi deprem: 50 bin kişi işten çıkarılıyor
07:27 04.09.2026 (güncellendi: 07:28 04.09.2026)
Küresel otomotiv devi Volkswagen, dünya genelinde 50 bin ek personelin işine son verilmesini ve araç portföyünün yarı yarıya küçültülmesini içeren radikal revizyon planını resmen onayladı. Masadaki kriz derinleşirken işten çıkarmaların 100 bine ulaşabileceği iddia ediliyor.
Küresel otomotiv sektörünün kalbinde taşlar yerinden oynuyor. Almanya merkezli üretici Volkswagen, artan küresel rekabet ve pazar kayıpları karşısında şirketin geleceğini baştan yazacak en sert kemer sıkma paketini devreye aldı. Şirketin Denetleme Kurulu, yönetim tarafından sunulan ve 50 bin ek istihdam azaltımını içeren "Gelecek Planı" paketine oy birliğiyle onay verdi. Karar, otomotiv tarihindeki en büyük kurumsal daralma operasyonlarından birinin resmi başlangıcı oldu.
Araç portföyü yüzde 50 silinecek: 2035 hedefi
Onaylanan radikal paket yalnızca iş gücünü değil, markanın vitrindeki modellerini de doğrudan hedef alıyor. Şirketin endüstriyel ayak izini küçültme kararı kapsamında, mevcut araç portföyünün 2035 yılına kadar yüzde 50 daraltılması
planlanıyor. Birçok ikonik modelin üretimden kalkacağına işaret eden bu hamleyle ilgili konuşan Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume
, kararın gelecek için güçlü bir sinyal olduğunu belirterek; ikonik markaları güçlendirmek adına önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca avro yatırım yapılacağını savundu.
650 bin çalışanın yüzde 8'i: Fatura 100 bine mi çıkacak?
Duyurulan 50 bin kişilik yeni tensikat dalgası, dev şirketin dünya genelindeki yaklaşık 650 bin çalışanının yüzde 8’ine denk geliyor. Ancak perde arkasındaki iddialar çok daha sarsıcı bir tablo çiziyor:
Alman Basını İddiası:
Kulislerde dolaşan bilgilere göre, daha önceki tedbirlerle birleştiğinde toplam istihdam kaybının 100 bin kişiyi
bulabileceği öne sürülüyor. Şirket yönetimi bu iddialar karşısında henüz resmi bir yorum yapmadı.
Asya Pazarında Sert Çöküş:
Grubun bu kararı almasındaki en kritik etken, Çin pazarındaki ani kan kaybı oldu. Volkswagen, bölgedeki satış kayıpları nedeniyle yılın ilk yarısında vergi sonrası kârında yüzde 30'luk sert düşüş
yaşamıştı.
Masadaki gizli tehdit: Porsche ve Piech aileleri rest çekti
Denetleme kurulundan çıkan oy birliği, dev şirketin eşiğine geldiği devasa bir iç krizi son anda dondurdu. Şirketin kontrolünü elinde tutan Porsche ve Piëch aileleri ile yönetim kurulunun, planın reddedilmesi durumunda olağanüstü genel kurul kartını masaya sürdüğü ortaya çıktı. Yönetim içindeki bu gizli restleşmenin ardından onaylanan stratejiyle birlikte, otomotiv devinde kartlar yeniden dağıtılıyor.