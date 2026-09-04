https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/bitcoinde-kritik-esik-asildi-82-bin-dolar-geri-dondu-1108488219.html
Bitcoin'de kritik eşik aşıldı: 82 bin dolar geri döndü
Bitcoin'de kritik eşik aşıldı: 82 bin dolar geri döndü
Sputnik Türkiye
Kripto para piyasasında taşlar yerinden oynadı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle atağa kalkan Bitcoin, 82 bin... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T07:13+0300
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Küresel piyasalarda esen faiz indirimi rüzgarı, dijital varlık cephesinde beklenen kırılmayı tetikledi. Lider kripto para birimi Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen güvercin tonlu mesajların ardından sert bir yükseliş ivmesi yakalayarak 82 bin dolar eşiğini aylar sonra yeniden geride bıraktı. 4 Eylül itibarıyla 81 bin 400 dolar bandında el değiştiren ve son 24 saatte yüzde 5’e yakın prim yapan piyasanın amiral gemisi, yatırımcıları uzun süredir aşılamayan kritik bir teknik eşiğin eşiğine getirdi.Mayıs zirvesi alarm veriyor: Gözler 82 bin 793 dolardaPiyasadaki bu ani hareketliliğin ardından tüm dikkatler doğrudan mayıs ayında kaydedilen tarihi direnç noktasına çevrildi. Yükseliş trendinin kaderini belirleyecek en kritik baraj 82 bin 793 dolar seviyesinde yer alıyor.En son 12 Mayıs tarihinde bu sınırın üzerini test eden ancak yoğun kar satışlarıyla 80 bin doların altına gerileyen kripto varlığın, söz konusu direnci hacimli kırması durumunda önünde 90 bin dolar bölgesine doğru yeni ve serbest bir hareket alanı açılacağı değerlendiriliyor.Fed’in faiz mesajı kripto kalkanını kaldırdıPiyasadaki bu esrarengiz toparlanmanın arkasında, makroekonomik cepheden gelen işaretler yatıyor. Fed yetkililerinin son dönemde benimsediği güvercin açıklamalar yatırımcı algısını kökten değiştirdi. Küresel piyasalarda eylül ayına dair faiz beklentilerinin şekillenmesiyle birlikte risk iştahı hızla kabardı ve dijital varlıklara beklenen sermaye girişi başladı.Altcoin rallisi başladı: XRP ve Ethereum uçuşa geçtiBitcoin’in çizdiği yukarı yönlü rota, alternatif kripto para cephesinde çok daha sert dalgalanmalara yol açtı:Piyasanın genel toparlanmasının kalıcı bir boğa koşusuna dönüşüp dönüşmeyeceği ise Bitcoin'in 82 bin 793 dolarlık direnç seviyesinde vereceği nihai mücadeleye bağlı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/hava-durumunda-kritik-kirilma-60-kilometrelik-firtina-ve-saganak-kapida-1108487940.html
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abd, abd, abd merkez bankası (fed), ethereum, fed, merkez bankası
Bitcoin'de kritik eşik aşıldı: 82 bin dolar geri döndü
Kripto para piyasasında taşlar yerinden oynadı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle atağa kalkan Bitcoin, 82 bin dolar bandını aylar sonra yeniden kırarak gözünü rekor seviyedeki tarihi dirence dikti.
Küresel piyasalarda esen faiz indirimi rüzgarı, dijital varlık cephesinde beklenen kırılmayı tetikledi. Lider kripto para birimi Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen güvercin tonlu mesajların ardından sert bir yükseliş ivmesi yakalayarak 82 bin dolar eşiğini aylar sonra yeniden geride bıraktı. 4 Eylül itibarıyla 81 bin 400 dolar bandında el değiştiren ve son 24 saatte yüzde 5’e yakın prim yapan piyasanın amiral gemisi, yatırımcıları uzun süredir aşılamayan kritik bir teknik eşiğin eşiğine getirdi.
Mayıs zirvesi alarm veriyor: Gözler 82 bin 793 dolarda
Piyasadaki bu ani hareketliliğin ardından tüm dikkatler doğrudan mayıs ayında kaydedilen tarihi direnç noktasına çevrildi. Yükseliş trendinin kaderini belirleyecek en kritik baraj 82 bin 793 dolar seviyesinde yer alıyor.
En son 12 Mayıs tarihinde bu sınırın üzerini test eden ancak yoğun kar satışlarıyla 80 bin doların altına gerileyen kripto varlığın, söz konusu direnci hacimli kırması durumunda önünde 90 bin dolar bölgesine doğru yeni ve serbest bir hareket alanı açılacağı değerlendiriliyor.
Fed’in faiz mesajı kripto kalkanını kaldırdı
Piyasadaki bu esrarengiz toparlanmanın arkasında, makroekonomik cepheden gelen işaretler yatıyor. Fed yetkililerinin son dönemde benimsediği güvercin açıklamalar yatırımcı algısını kökten değiştirdi. Küresel piyasalarda eylül ayına dair faiz beklentilerinin şekillenmesiyle birlikte risk iştahı hızla kabardı ve dijital varlıklara beklenen sermaye girişi başladı.
Altcoin rallisi başladı: XRP ve Ethereum uçuşa geçti
Bitcoin’in çizdiği yukarı yönlü rota, alternatif kripto para cephesinde çok daha sert dalgalanmalara yol açtı:
Ethereum (ETH):
Günlük yüzde 5’i aşan primle psikolojik sınır olan 2 bin 500 dolar
seviyesinin üzerine yerleşti.
XRP:
Son 24 saatte yüzde 9’un üzerinde
değer kazanarak 1,47 dolar bandına ulaştı ve günün en çok kazandıran varlıkları arasına girdi.
Solana (SOL):
Toparlanma hamlesiyle yeniden 105 dolar
seviyesine tırmandı.
Piyasanın genel toparlanmasının kalıcı bir boğa koşusuna dönüşüp dönüşmeyeceği ise Bitcoin'in 82 bin 793 dolarlık direnç seviyesinde vereceği nihai mücadeleye bağlı olacak.