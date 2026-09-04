https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/vietnamli-uzmanlardan-putin-yorumu-kiev-ve-bati-icin-son-uyari-1108498761.html
Vietnamlı uzmanlardan Putin yorumu: ‘Kiev ve Batı için son uyarı’
Vietnamlı uzmanlardan Putin yorumu: ‘Kiev ve Batı için son uyarı’
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Ukrayna’nın eylemlerine sessiz kalan Batılı ülkeleri "uluslararası terörizmin suç ortağı" olarak nitelendirmesini değerlendiren... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T12:34+0300
2026-09-04T12:34+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomi Forumu genel oturumunda yaptığı konuşmada sert mesajlar verdi. Ukrayna’nın ‘devlet terörü’ niteliğindeki eylemlerinin barışçıl çözüm ihtimallerini ciddi şekilde zorlaştırdığını belirten Putin, yine de barış şansının henüz tamamen ortadan kalkmadığını ifade etti. Rus lider, Kiev’in eylemleri karşısında sessizliğini koruyan Batılı müttefiklerin doğrudan uluslararası terörizmin suç ortağı haline geldiğini vurguladı.Putin’in bu açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Vietnamlı güvenlik ve dış politika uzmanları, söz konusu çıkışın hukuki ve askeri boyutlarına dikkat çekti.‘Moskova, Kiev’i resmi olarak terör örgütü ilan edebilir’Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı Bilgi ve Bilimsel Eğitim Merkezi Eski Direktörü, siyasi analist Nguyễn Minh Tâm, Putin’in temkinli fakat kararlı duruşunun stratejik bir uyarı taşıdığını belirtti:Analist Nguyễn Minh Tâm, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in son açıklamalarının, Kiev rejiminin terör yöntemlerine başvurduğunun dolaylı bir itirafı olduğunu vurguladı. Zelenskiy’in kendi eliyle müzakere imkanını yok ettiğini belirten Vietnamlı uzman, Ukrayna liderinin Kiev’in dahiliyeti olmadan Rusya ile ABD, NATO veya AB arasında kurulabilecek olası temasları engelleyebileceğini sandığını dile getirdi.‘Zelenskiy’in gösterişli söylemleri üçüncü bir tarafı savaşa çekme çabası’Uluslararası İlişkiler Doçenti Hoàng Giang da Ukrayna kanadından gelen sert açıklamaların sahadaki askeri başarısızlıklardan kaynaklandığına dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/rusyadan-ukraynadaki-askeri-hedeflere-saldiri-lojistik-merkezleri-ve-limanlar-vuruldu-1108491454.html
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uzman yorumu, vietnam, ukrayna, rusya, vladimir putin, batı, doğu ekonomi forumu, ab, nato
uzman yorumu, vietnam, ukrayna, rusya, vladimir putin, batı, doğu ekonomi forumu, ab, nato
Vietnamlı uzmanlardan Putin yorumu: ‘Kiev ve Batı için son uyarı’
12:34 04.09.2026 (güncellendi: 12:35 04.09.2026)
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Ukrayna’nın eylemlerine sessiz kalan Batılı ülkeleri "uluslararası terörizmin suç ortağı" olarak nitelendirmesini değerlendiren Vietnamlı uzmanlar, Moskova’nın kırmızı çizgilerini netleştirdiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomi Forumu genel oturumunda yaptığı konuşmada sert mesajlar verdi. Ukrayna’nın ‘devlet terörü’ niteliğindeki eylemlerinin barışçıl çözüm ihtimallerini ciddi şekilde zorlaştırdığını belirten Putin, yine de barış şansının henüz tamamen ortadan kalkmadığını ifade etti. Rus lider, Kiev’in eylemleri karşısında sessizliğini koruyan Batılı müttefiklerin doğrudan uluslararası terörizmin suç ortağı haline geldiğini vurguladı.
Putin’in bu açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Vietnamlı güvenlik ve dış politika uzmanları, söz konusu çıkışın hukuki ve askeri boyutlarına dikkat çekti.
‘Moskova, Kiev’i resmi olarak terör örgütü ilan edebilir’
Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı Bilgi ve Bilimsel Eğitim Merkezi Eski Direktörü, siyasi analist Nguyễn Minh Tâm, Putin’in temkinli fakat kararlı duruşunun stratejik bir uyarı taşıdığını belirtti:
“Kiev agresif eylemlerine devam ederse Moskova, Ukrayna yönetimini vakit kaybetmeksizin 'uluslararası terör yapıları' listesine alır. Bu durum gerçekleştiğinde; yeri, zamanı veya seviyesi ne olursa olsun Moskova ile Kiev arasında herhangi bir müzakere yürütülmesi imkansız hale gelir. Rusya, Kiev rejimine karşı mücadelesini nihai zafere kadar sürdürmek için ek hukuki dayanak elde eder. Dahası, Kiev’e destek veren tüm Batılı ülkeler de otomatik olarak teröre çanak tutan devletler statüsünde görülecektir.”
Analist Nguyễn Minh Tâm, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in son açıklamalarının, Kiev rejiminin terör yöntemlerine başvurduğunun dolaylı bir itirafı olduğunu vurguladı. Zelenskiy’in kendi eliyle müzakere imkanını yok ettiğini belirten Vietnamlı uzman, Ukrayna liderinin Kiev’in dahiliyeti olmadan Rusya ile ABD, NATO veya AB arasında kurulabilecek olası temasları engelleyebileceğini sandığını dile getirdi.
‘Zelenskiy’in gösterişli söylemleri üçüncü bir tarafı savaşa çekme çabası’
Uluslararası İlişkiler Doçenti Hoàng Giang da Ukrayna kanadından gelen sert açıklamaların sahadaki askeri başarısızlıklardan kaynaklandığına dikkat çekti:
Siyasi gösteri:
Zelenskiy’in iddialı çıkışlarının Ukrayna’nın reel askeri kapasitesiyle bir ilgisi bulunmuyor; bu söylemler tamamen siyasi bir nitelik taşıyor.
Batı’ya baskı:
Kiev yönetimi, direniş kararlılığını sergileyerek Batılı ortaklarından daha fazla askeri ve finansal destek koparmayı hedefliyor.
Çatışmayı yayma riski:
Ukrayna’nın tırmandırdığı tehlikeli söylemin temel amacı, cephedeki olumsuz gidişatı tersine çevirmek adına üçüncü bir tarafı çatışmanın içine doğrudan çekmek.