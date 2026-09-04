https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/vietnamli-uzmanlardan-putin-yorumu-kiev-ve-bati-icin-son-uyari-1108498761.html

Vietnamlı uzmanlardan Putin yorumu: ‘Kiev ve Batı için son uyarı’

Vietnamlı uzmanlardan Putin yorumu: ‘Kiev ve Batı için son uyarı’

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Ukrayna’nın eylemlerine sessiz kalan Batılı ülkeleri "uluslararası terörizmin suç ortağı" olarak nitelendirmesini değerlendiren... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T12:34+0300

2026-09-04T12:34+0300

2026-09-04T12:35+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomi Forumu genel oturumunda yaptığı konuşmada sert mesajlar verdi. Ukrayna’nın ‘devlet terörü’ niteliğindeki eylemlerinin barışçıl çözüm ihtimallerini ciddi şekilde zorlaştırdığını belirten Putin, yine de barış şansının henüz tamamen ortadan kalkmadığını ifade etti. Rus lider, Kiev’in eylemleri karşısında sessizliğini koruyan Batılı müttefiklerin doğrudan uluslararası terörizmin suç ortağı haline geldiğini vurguladı.Putin’in bu açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Vietnamlı güvenlik ve dış politika uzmanları, söz konusu çıkışın hukuki ve askeri boyutlarına dikkat çekti.‘Moskova, Kiev’i resmi olarak terör örgütü ilan edebilir’Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı Bilgi ve Bilimsel Eğitim Merkezi Eski Direktörü, siyasi analist Nguyễn Minh Tâm, Putin’in temkinli fakat kararlı duruşunun stratejik bir uyarı taşıdığını belirtti:Analist Nguyễn Minh Tâm, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in son açıklamalarının, Kiev rejiminin terör yöntemlerine başvurduğunun dolaylı bir itirafı olduğunu vurguladı. Zelenskiy’in kendi eliyle müzakere imkanını yok ettiğini belirten Vietnamlı uzman, Ukrayna liderinin Kiev’in dahiliyeti olmadan Rusya ile ABD, NATO veya AB arasında kurulabilecek olası temasları engelleyebileceğini sandığını dile getirdi.‘Zelenskiy’in gösterişli söylemleri üçüncü bir tarafı savaşa çekme çabası’Uluslararası İlişkiler Doçenti Hoàng Giang da Ukrayna kanadından gelen sert açıklamaların sahadaki askeri başarısızlıklardan kaynaklandığına dikkat çekti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/rusyadan-ukraynadaki-askeri-hedeflere-saldiri-lojistik-merkezleri-ve-limanlar-vuruldu-1108491454.html

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